«Cada vez más los pasajeros que vienen pernoctan en Cantabria»

–La relación con la ciudad es estable, pero ¿por qué los cántabros cogen tan poco el ferri?

–Sabemos que está aumentando el número ... de pasajeros españoles, pero la realidad es que el 93% del total de nuestros pasajeros son británicos.

–Antes era un 95%.

–Sí. Por eso digo que hay un ligero aumento. Estamos haciendo campañas potentes, tenemos que intentar captar tráfico de turistas españoles para que conozcan las islas y otra forma de viajar. Hay que quitar ese miedo de conducir en el Reino Unido. Con nosotros no hay limitaciones de equipaje, puedes ir con tu mascota, con tu vehículo –que te da una libertad inmensa–... Pero en el pasado llevar el coche y conducir por el lado contrario eran motivos que igual sí que restaban.

–Ahora, además, les pueden atender paisanos. Seleccionan personal en Santander.

–Llevamos más de dos años haciendo selección de personal de Santander y Cantabria, y ahora tenemos tripulantes españoles. Antes la tripulación completa era francesa, pero ahora, aunque sea en un pequeño porcentaje, se ha abierto esa puerta.

–Es parte de su aportación a la economía regional.

–Por supuesto. Creo que es evidente. La creación de empleo, lo que aportamos al PIB del puerto anualmente. Y no hablo ya solo de Santander. Hablo de Astander (una parte importante de nuestra flota viene a hacer el mantenimiento anual en las paradas técnicas), de los hoteles, de la restauración... Solo tienes que darte una vuelta por los hoteles y ver los coches y las matrículas británicas.

–Frente a la creencia de que los ingleses se bajan del ferri y se marchan, usted decía hace un par de años que un 33% pernocta al menos una noche en Cantabria. ¿Eso va a más?

–Cada vez más notamos que de esos 230.000 pasajeros muchos pernoctan y hacen estancias aquí. Al acabar el año podremos dar datos concretos, pero ese porcentaje ha crecido seguro. Cantabria es la principal puerta de entrada marítima del turismo británico en España.