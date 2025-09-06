El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Potes a las 11.30 horas. Liebana tambien esta en alerta amarilla Pedro Álvarez

El viento sur deja ya temperaturas por encima de los 29 grados en Santander

En una hora, de 9.00 a 10.00, subieron los termómetros diez grados en la capital

Pilar Chato
Lucio V. Del Campo

Pilar Chato y Lucio V. Del Campo

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:10

La asfixiante jornada prevista para hoy ya está dejando su impronta. El viento sur se deja sentir con fuerza en el litoral y eso hace que los termómetros en Santander, por ejemplo, ya superen los 29 grados (a las once de la mañana). Y no solo eso, es que en tan solo una hora, de nueve a diez de la mañana se dispararon los medidores diez grados en la estación situada en el aeropuerto, como destaca la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus redes.

Sin que hayan dado las once, en Santander hay 29,4º; 29º en Castro o 28,4º en la estación de Cabo Mayor. No se libra el interior, 28,7º en Torrelavega y 26,8 en San Felices de Buelna.

La que esta franja costera estará, junto a Liébana, en aviso amarillo (riesgo) por máximas que podrían alcanzar los 37ºC y 34ºC, respectivamente. Este nivel de alerta se activará a las 13.00 horas hasta las 21.00.

Hoy las zonas más frescas están, por ahora, en el sur: 22º en Reinosa y 17,6 en Polientes.

Sin embargo, pese a este ascenso extraordinario de las temperaturas, las jornadas del sábado y domingo son engañosas. Para el lunes las lluvias amenazan de nuevo a Cantabria y habrá que cambiar la sombrilla de la playa por el paraguas. La siguiente semana arrancará con precipitaciones en toda la comunidad y con unas temperaturas que también sufrirán un ligero descenso.

Así lo indica, en declaraciones a El Diario Montañés, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Sergio Fernández, que explica que este tiempo se debe a la entrada de viento sur, mientras que para el domingo se prevé la llegada de un frente frío.

«El domingo a partir de media mañana empieza a bajar la temperatura. Por la tarde ya hay viento del nordeste, lo que aumenta la nubosidad y podría haber precipitaciones débiles», explica Fernández, que recuerda que este tiempo se debe a la entrada de un frente frío.

Según la Aemet, el día se presentará con cielos nubosos y los vientos estarán flojos. Eso sí, como antesala del lunes, hay probabilidades de lluvias débiles y chubascos en los tercios este y sur, que se acentuarán más por la tarde. En cuanto a las temperaturas, Reinosa se sitúa como el punto más cálido de la región, con 28 grados, y también como el que cuenta con la previsión meteorológica más baja con 10 grados.

