Tim Booth, vocalista de James, ayer, junto a sus fans en el recinto de la Virgen del Mar. Juanjo Santamaría

La Virgen del Mar vibra con el Sonorama

El festival recala por segundo año consecutivo en la Virgen del Mar y consolida su presencia en Cantabria | El cartel lo formaron los grupos Dorian, Supergrass, Shinova, James, Barry B y el cántabro Repion

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:38

El Sonorama Ribera Day Santander se resarció ayer al celebrar su fiesta con un tiempo de encargo. Aunque es cierto que refrescó bastante al anochecer, ... y más de uno se tuvo que poner la sudadera, nada tuvo que ver con el chaparrón que dio inicio a este festival en Cantabria el pasado año en su primera edición. Así ayer se consolidó este formato que pretende alcanzar el éxito de su cita de origen en Aranda de Duero. Con el telón de fondo incomparable de la playa de la Virgen del Mar, los acordes de figuras del indie rock británico de renombre como Supergrass y James se entremezclaron con una variedad de estilos nacionales. Desde la representación de un grupo cántabro emergente como Repion, pasando por el indie pop-rock de Shinova y los ritmos urbanos de Barry B. Todo ello con el punto y final que correspondía a Dorian esa noche.

