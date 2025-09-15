Vivienda pide a las plataformas la retirada de 955 anuncios de pisos turísticos ilegales en Cantabria

El Gobierno de España puso en marcha el pasado 1 de julio un registro obligatorio en el que debían inscribirse los pisos de alquiler turístico ... para poder seguir anunciándose a sus clientes por los cauces habituales. Además de crear una herramienta de control y estadística, esta medida buscaba poner límites a esta práctica y comprobar que todos los inmuebles que solicitaban su número de licencia cumplían los requisitos mínimos que impone cada comunidad autónoma. Tres meses después de su lanzamiento, el Ministerio de Vivienda ya ha hecho la primera criba y ha detectado 53.876 viviendas en situación irregular, por lo que ha pedido a las plataformas la retirada inmediata de los anuncios. De ellas, 955 se encuentran en Cantabria.

Como ya ha ocurrido en las últimas semanas en controles realizados en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles. En algunos casos, como indica el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez, los propietarios buscan clientes en varias páginas web al mismo tiempo. En relación a los datos de la comunidad aútonoma, una parte importante de estos pisos se encuentran en la capital: 220 corresponden a Santander, 79 a Suances, 60 a Comillas, 54 a San Vicente de la Barquera y 38 a Ribamontán al Mar, como municipios más afectados por esta acción ministerial.

Por localidades Una quinta parte de los pisos está en Santander. Le siguen Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera

La Delegación del Gobierno dio a conocer ayer esta cifra después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara en un acto del PSOE en Málaga que su Ejecutivo estaba dispuesto a dar nuevos pasos para tratar de buscar soluciones al problema de la vivienda ante la falta de colaboración de las autonomías del PP que, como ocurre en Cantabria, se niegan a activar las medidas que aparecen en la nueva ley nacional como la creación de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler en determinados lugares. Según ha señalado, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos.

A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,7%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%). La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos.