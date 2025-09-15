El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edificio de la calle Santa Clara donde los vecinos se concentraron en contra de su conversión en pisos turísticos. Roberto Ruiz

Vivienda pide a las plataformas la retirada de 955 anuncios de pisos turísticos ilegales en Cantabria

El Ministerio inicia una campaña tras detectar 53.876 viviendas que se han inscrito en el registro obligatorio que entró en vigor el 1 de julio sin cumplir los requisitos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:44

El Gobierno de España puso en marcha el pasado 1 de julio un registro obligatorio en el que debían inscribirse los pisos de alquiler turístico ... para poder seguir anunciándose a sus clientes por los cauces habituales. Además de crear una herramienta de control y estadística, esta medida buscaba poner límites a esta práctica y comprobar que todos los inmuebles que solicitaban su número de licencia cumplían los requisitos mínimos que impone cada comunidad autónoma. Tres meses después de su lanzamiento, el Ministerio de Vivienda ya ha hecho la primera criba y ha detectado 53.876 viviendas en situación irregular, por lo que ha pedido a las plataformas la retirada inmediata de los anuncios. De ellas, 955 se encuentran en Cantabria.

