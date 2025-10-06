Los votos de PP y Vox impiden la condena del Parlamento al «genocidio» de Gaza

Los votos en contra de PP y Vox han impedido que prosperara una iniciativa socialista para que el Parlamento instara al Gobierno regional a condenar ... el «genocidio» cometido por Israel en Gaza y Cisjordania y reconocer el Estado Palestino.

Si ya hace una semana fue imposible que los grupos se pusieran de acuerdo para la lectura de una declaración institucional sobre Gaza por el rechazo de PP y Vox a que apareciera en la misma la palabra «genocidio» –junto a la rotunda negativa del PSOE a sustituirla por otra–, esta nueva incursión en el terreno de la política internacional de la Cámara no obtuvo mejor resultado.

La proposición no de ley, defendida en el pleno de este lunes por el portavoz del PSOE, Mario Iglesias, pedía, entre otras cuestiones, urgir a Israel a un alto el fuego inmediato y permanente, apoyar la liberación de todos los rehenes y condenar los actos terroristas perpetrados por Hamás.

El PRC también apoyó la propuesta socialista, argumentando, por boca del diputado Javier López Estrada, que «el derecho de Israel para defenderse no ampara ataques indiscriminados contra civiles», y también que los ciudadanos españoles «están completamente convencidos de que esta guerra es una vergüenza, un genocidio y un exterminio».

Frente a ellos, tanto el PP como Vox coincidieron en considerar la iniciativa «una cortina de humo» que emplea Pedro Sánchez para «tapar los escándalos de su Gobierno, su partido y su familia».

Por parte de los populares, Juan José Alonso, indicó que el plan de paz del presidente de Estados Unidos ya abre el camino para una paz entre israelíes y palestinos, y advirtió de que la verdadera intención de los socialistas, bajo una máscara de «buenismo», es hacer una distinción entre «víctimas de primera y de segunda».

Por su parte, Leticia Díaz (Vox), se opuso a «participar en ese teatro», y afeó que el presidente del Gobierno español se aprovechara del «sufrimiento de los civiles para tapar los escándalos de corrupción».