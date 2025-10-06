El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los votos de PP y Vox tumbaron la proposición no de ley de apoyo a Palestina. Roberto Ruiz

Los votos de PP y Vox impiden la condena del Parlamento al «genocidio» de Gaza

Critican que la iniciativa del PSOE sólo busca desviar la atención de los escándalos que rodean a Pedro Sánchez

José Ahumada

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:58

Comenta

Los votos en contra de PP y Vox han impedido que prosperara una iniciativa socialista para que el Parlamento instara al Gobierno regional a condenar ... el «genocidio» cometido por Israel en Gaza y Cisjordania y reconocer el Estado Palestino.

