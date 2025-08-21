Vuelta a las andadas. Jornada de fiesta y conciertos

Fiestas de San Ginés, en Colindres. Concierto de Cacho a las 21.00, seguido del pregón de fiestas. A las 23.00 es el conciertazo de Coti y, después, verbena a cargo de Dj Richi.

Fiestas de la Virgen de la Cama, en Escalante. El circuito ciclista es a las 16.00, antes del torneo de Bolos y la final del torneo de pádel en La Cagiga. Petición de la Virgen a las 18.30 y pregón. A las 21.30, actúan Benito Kamelas, Reyes de Copas y La última y nos vamos.

Festival de Musicalia, en Bareyo. Green River y Creedence Tribute actúan en la Iglesia de Santa María de Bareyo, a las 21.00 horas.

Cine de verano, en Argomilla de Cayón. Proyección de la película de animación Del Revés para los más pequeños del pueblo. A las 18.30 horas.

Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. El Beatlefeast Day, presentado por la locutora Marta G Navarro. El estudio de danza Mariana Gonzalez actúa a las 19.15 y a las 20.45, con un parón de Andrés Vallejo y Javi Polo. Después les toca el turno a Beatles Revival y Rubber Soul.

Concierto de Rulo, en Castillo de Argüeso. Rulo y la Contrabanda regresan al Castillo de Argüeso después de once años en un emotivo concierto en vísperas del cumpleaños del cantante. Aforo limitado a 1.000 personas.

Concierto de Javi Lost, en San Vicente de la Barquera. El cuarteto Javi Lost continúa su gira por la tierruca al ritmo del folk americano. El evento es a las 22.30 horas en el Paseo Marítimo.

Show Musical Reconectando, en Laredo. El Show Musical REconectando propone una serie de ritmos de los 80 y 90 en formato off-broadway en la que será la última representación de los once artistas que componen el festival. A las 22.00 horas, entradas por 3 euros.

Concierto de música clásica, en Comillas. Opera, Velas y Champán es el nombre del evento. Un concierto íntimo y sofisticado, iluminado por velas y protagonizado por grandes nombres de la música internacional. A las 20.00 horas, con plazas limitadas.