Vuelta a las andadas. Jornada de fiesta y conciertos
Santander
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:26
-
21 de agosto
Hoy
-
Fiestas de San Ginés, en Colindres. Concierto de Cacho a las 21.00, seguido del pregón de fiestas. A las 23.00 es el conciertazo de Coti y, después, verbena a cargo de Dj Richi.
-
Fiestas de la Virgen de la Cama, en Escalante. El circuito ciclista es a las 16.00, antes del torneo de Bolos y la final del torneo de pádel en La Cagiga. Petición de la Virgen a las 18.30 y pregón. A las 21.30, actúan Benito Kamelas, Reyes de Copas y La última y nos vamos.
-
Festival de Musicalia, en Bareyo. Green River y Creedence Tribute actúan en la Iglesia de Santa María de Bareyo, a las 21.00 horas.
-
Cine de verano, en Argomilla de Cayón. Proyección de la película de animación Del Revés para los más pequeños del pueblo. A las 18.30 horas.
-
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. El Beatlefeast Day, presentado por la locutora Marta G Navarro. El estudio de danza Mariana Gonzalez actúa a las 19.15 y a las 20.45, con un parón de Andrés Vallejo y Javi Polo. Después les toca el turno a Beatles Revival y Rubber Soul.
-
Concierto de Rulo, en Castillo de Argüeso. Rulo y la Contrabanda regresan al Castillo de Argüeso después de once años en un emotivo concierto en vísperas del cumpleaños del cantante. Aforo limitado a 1.000 personas.
-
Concierto de Javi Lost, en San Vicente de la Barquera. El cuarteto Javi Lost continúa su gira por la tierruca al ritmo del folk americano. El evento es a las 22.30 horas en el Paseo Marítimo.
-
Show Musical Reconectando, en Laredo. El Show Musical REconectando propone una serie de ritmos de los 80 y 90 en formato off-broadway en la que será la última representación de los once artistas que componen el festival. A las 22.00 horas, entradas por 3 euros.
-
Concierto de música clásica, en Comillas. Opera, Velas y Champán es el nombre del evento. Un concierto íntimo y sofisticado, iluminado por velas y protagonizado por grandes nombres de la música internacional. A las 20.00 horas, con plazas limitadas.
-
Mercado medieval, en San Vicente de la Barquera. El mercado cobra vida a las 17.30 horas, con pasacalles y juglares y otras actividades. El pregón, a las 19.00. Hasta las 23.00, se podrán disfrutar de muchos talleres y tiendas folklóricas y medievales.
-
22 de agosto
Un adelanto para el viernes
-
Fiestas de San Ginés, en Colindres. Actividades para los chavales desde la mañana. A las 21.00, tributo a Bon Jovi con Band Jovi, seguido de la actuación de Marina Reche. Después, verbena con Dj Kpi y Dj Able V hasta que el cuerpo aguante.
-
Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Por la mañana habrá gymkanas para todo el mundo. A las 00.30 horas macrodiscoteca Salas hasta altas horas de la madrugada
-
Fiestas de San Bartolo, en Argomilla de Cayón. A las 16.00 horas marcha campestre por los montes del pueblo. Parrillada a las 21.00 horas. A las 21.30 horas comienza la discoteca Impacto y a las 23.30 horas bingo con la colaboración de The Factory.
-
Fiestas de la Virgen de la Cama, en Escalante. Día lleno de misas, siendo la solemne a las 12.30, antes del pasacalles mañanero. La jornada estará amenizada por el grupo Virgen de la Amargura de Santander. A las 19.00 horas, procesión y después romería con la Orquesta Faina. Parón a las 22.30 para recibir a los Mariachis Real Jalisco.
-
Fiestas de la Juventud, en Riotuerto. Día del niño. El chupinazo, temprano por la mañana, para inaugurar el parque acuático. Comida campestre y, por la tarde, macrodiscoteca infantil con Fiesta Holi. La romería es a las 21.30 con el Dj Victor Herrero, seguido del inicio de la fiesta Glow. La fiesta continúa con el Dj Chema Ruiz.
-
Festival internacional de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. El mago Linajes ofrecerá uno de sus shows de magia a las 19.30 horas en la Plaza Margarita.
-
Mercado medieval, en San Vicente de la Barquera. El mercado cobra vida a las 11.00 horas, con una mañana llena de talleres. Música folk a partir de las 20.00 horas y el aquelarre se celebra a las 21.30 horas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.