Zuloaga mantiene las dudas sobre los proyectos programados por Fomento Las naves del Puerto de Santander situadas en la calle Gamazo, donde se ha proyectado Enaire. / Javier Cotera El delegado del Gobierno y secretario general del PSC-PSOE se limita a afirmar que «se impulsará lo que se considere prioritario» sin concretar ALBERTO SANTAMARÍA Santander Lunes, 16 julio 2018, 07:16

Pablo Zuloaga, secretario general de los socialistas cántabros y delegado del Gobierno en la región, no aclaró ayer qué ocurrirá con las inversiones que para Cantabria había programado el Ministerio de Fomento y que tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa han entrado en situación de incertidumbre. Zuloaga, en una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press, se limitó ayer a señalar que todos los proyectos que tenía en marcha el Ministerio «van a seguir», pero matizó que «se impulsará lo que se considere prioritario» por parte de los nuevos responsables del departamento. Tampoco abordó la situación del proyecto cultural Enaire en las Naves de Gamazo que Fomento está redefiniendo pese a contar con una inversión de carácter finalista. Ahora bien, ¿qué es prioritario para el ministro Ábalos? Zuloaga no aclaró qué proyectos de los que dejó programados y ya en marcha el anterior responsable del ministerio, el popular Íñigo de la Serna, entran bajo esta acepción. Es más, el delegado del Gobierno volvió a abrir un interrogante sobre la tan debatida alta velocidad hasta Cantabria que hace tan sólo dos meses parecía cerrada para su llegada a Reinosa. Pablo Zuloaga reiteró que, en opinión del Partido Socialista en la región, hay que analizar cuál de las dos opciones posibles (a través de la Y Vasca o a través de Campoo) es más beneficiosa para Cantabria. Un debate que daría al traste con la opción ya planteada por los anteriores dirigentes de Fomento y que volvería a retrasar, aún más, la conexión de Cantabria a la alta velocidad.

«Siempre he defendido la llegada del AVE» a Cantabria, dijo un Zuloaga que evitó posicionarse abiertamente por una de las dos posibles vías de llegada. «Tendremos que analizar los informes técnicos», insistió. El líder socialista retrocedió hasta la época de José Blanco al frente de Fomento para recordar que, entonces, ya se planteó que la conexión podría hacerse de forma «más lógica y ágil y con menos impacto ambiental y social» por Bilbao. «Hay que analizar los pros y contras de las dos alternativas», añadió.

En todo caso, el dirigente socialista apuntó que este debate «lleva ya demasiado tiempo sobre la mesa» y es «momento de afrontarlo con serenidad y responsabilidad». «Lo que no puede ser es que periódicamente se hable del AVE para decir por donde debe o no debe ir, y ya lo último es que se pretenda aprobar que no llegue a Cantabria», dijo en alusión a la proposición no de ley que el Pleno del Parlamento aprobó en junio con el voto a favor de su socio en el Gobierno, el Partido Regionalista de Cantabria, quien ya ha rectificado públicamente.

El delegado del Gobierno no abordó la situación del proyecto cultural Enaire para las Naves de Gamazo

«El ministro Ábalos lo ha venido diciendo; hay que sentarse a analizar las promesas del Gobierno anterior para poner fechas y los hitos hasta llegar la alta velocidad a Cantabria y después a Santander. Hay que analizar las dos vías de llegada y ser muy sensatos y consecuentes en la negociación previa que tienen que tener todos los partidos para que la decisión que tome Cantabria sea el hilo conductor de los Gobiernos en el futuro».

En cuanto al resto de las infraestructuras, dijo que próximamente se colocará la primera piedra del enlace para solucionar el nudo de Torrelavega (desde el Ministerio se ha descartado esta posibilidad) y esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el expediente para la expropiación urgente, lo que a su entender, demuestra que «el trabajo está en marcha y va a seguir». «Todo lo que estaba en marcha seguirá en marcha», insistió.

Zuloaga insistió en que hay que analizar si es mejor que la alta velocidad llegue a través de la Y Vasca

Zuloaga afirmó que «hay mucho camino por delante» porque, en su opinión, Cantabria estaba «en esa lista de comunidades autónomas no atendidas» por el anterior Gobierno del PP, y señaló que desde su toma de posesión ha venido trabajando con los diferentes ministros los temas pendientes. Entre ellos citó, aunque sin avanzar resultados, la deuda pendiente de Valdecilla, la financiación de la Ley de Dependencia o la derivada de la implantación de la Lomce, así como «las infraestructuras que están por venir en el corto, medio y largo plazo». En el corto plazo situó el subfluvial de Santoña y la sentencia de demolición de Vuelta Ostrera, que reconoció que «le preocupan y mucho».

Afirmó que «haremos todo lo posible» para que el dinero comprometido llegue a Cantabria

Sobre Valdecilla, dijo que harán «todo lo posible» para que el dinero llegue a Cantabria. Sobre el subfluvial de Santoña, afirmó que «es importante que el Gobierno central dé una respuesta a esta obra que lleva un año y medio parada». Y sobre Vuelta Ostrera, añadió que hay que tomar una decisión sobre la nueva ubicación de la depuradora.