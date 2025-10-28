El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Toca, artífice de este proyecto comprometido con la cultura, la memoria histórica y la solidaridad. Daniel Pedriza

El Ágora Solidaria Luis Toca, que une memoria, cultura y justicia social, nace en Santander

La nueva asociación, apartidista, aconfesional, financiada por medios propios, encabezada por María Toca, inaugura el día 31 su sede como un centro de encuentro, resistencia, acción social y activismo cultural

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Su compromiso está edificado sobre la cultura, la memoria histórica y la solidaridad. Una iniciativa enraizada en el tiempo, que echa a andar este ... otoño, pero cuyo epicentro reside en una larga y extensa labor activa, colectiva y formativa. Bajo estas premisas nace esta semana en Santander el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca (ASCM), una asociación cuya sede abrirá sus puertas este viernes. Cultura, memoria y justicia social son las coordenadas del proyecto. Y un lema como fundamento y esencia: «Creemos en una cultura que acompaña, recuerda y transforma». Un proyecto, al cabo, «cultural y solidario donde la memoria y la justicia social se encuentran».

