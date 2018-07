La colaboración entre el Ministerio de Cultura y Cantabria para el Mupac se definirá «en agosto» Celedonio Martínez Mañanes asegura que la predisposición del Gobierno de España es «magnífica» y ahora hay que definir el grado de implicación PILAR CHATO Santander Martes, 31 julio 2018, 18:38

Aunque en fase inicial, se quiere imprimir celeridad a una colaboración que apena se había insinuado hasta ahora más en forma de deseo que de realidad. Ahora sí se da cuenta de las conversaciones de las últimas semanas entre Cantabria y el Ministerio de Cultura para arbitrar una vía de colaboración para el futuro Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac). El consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes, ha asegurado que ha encontrado una predisposición «magnífica» con Cultura y en la reunión de esta mañana entre Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno se ha comprometido a estudiar las propuestas.

Estas propuestas en forma de diferentes vías y grados de implicación serán analizadas durante el mes de agosto. La Consejería de Cultura enviará al Ministerio de José Guirao distintas posibilidades de colaboración, «con distintos grados de intensidad» de presencia del Estado en el proyecto.

Fernández Mañanes ha apuntado que no puede dar detalles más concretos porque aún se está en una fase «prematura» para determinar «cuál sería el camino más idóneo» para que el Estado tenga una presencia «efectiva» y se involucre en el Mupac. Y no tiene intención de que esta vez el asunto se prolongue en el tiempo, ha recalcado que no se va a dejar pasar el verano y se va a aprovechar el mes de agosto para definir esa colaboración, que da por hecho. Cómo será y en qué grado es lo que hay que ajustar ahora, pero «podemos decir que la predisposición del Ministerio es magnífica», ha dicho.

El consejero está «muy satisfecho» con la receptividad que ha mostrado el Ministerio con cuyo titular, José Guirao, ha hablado «durante cuatro horas» en tres días, el 23 y 25 de julio -cuando acudió a Santander a firmar el acuerdo para el Reina Sofía-, y ayer mismo, fecha en la que el ministro se puso en contacto con él «para incidir en estas cuestiones». En este sentido, ha reconocido que le ha sorprendido el interés del ministro del que ha destacado su «gran conocimiento del panorama cultural del país».

En cualquier caso, el consejero ha insistido en que la prioridad de su departamento es acometer la construcción del Mupac en el solar de Puertochico, con los plazos que ya se han dado. Asegura que este museo es «un proyecto estratégico de región» que «trasciende las fronteras» de Cantabria, que tiene diez cuevas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. «Las políticas culturales de Cantabria han de pasar por el reforzamiento de esta singularidad», ha aseverado.

Otros de los temas abordados con el ministro ha sido el futuro de la Fundación Comillas y del Centro Cultural y Artístico de La Lechera en Torrelavega, para el que la consejería quiere buscar financiación para con el 1,5% Cultural y por eso se está preparando un proyecto para la próxima convocatoria en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega. El proyecto para los 7.500 metros cuadrados de La Lechera pasa por la ubicación aquí de un centro de arte contemporáneo que incluya la Colección Norte del Gobierno de Cantabria. Además, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de abrir una escuela de danza y teatro que se uniría al resto de escuelas municipales y la Escuela de Arte Nº 1, en la que se impartirán grados medio y superior de formación reglada en Comunicación Audiovisual y Gráfica, y en Joyería de Arte.