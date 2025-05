Albert Serra presentará en Santander 'Tardes de soledad', su polémica y celebrada película

Guillermo Balbona Santander Martes, 20 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El cineasta Albert Serra siempre ha defendido que su última película, 'Tardes de soledad', retrata «la injusticia de la belleza y la belleza de la ... injusticia», dos ideas implícitas en el mundo de la tauromaquia, un rito que identifica con lo «crepuscular pero también con lo «poético y que responde a una gran dualidad». El director, que obtuvo la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, presentará en Santander su película en una convocatoria y proyección especiales organizadas por Lances de futuro y el Ayuntamiento de Santander, con la colaboración de la Fundación Caja Cantabria y Cine Club Santander. El documental sigue los pasos del torero Andrés Roca Rey en los preludios de las corridas -incluido el rodaje en el Coso de Cuatro Caminos - pero también en el ruedo, en los momentos posteriores y en todos los rituales y personajes que giran alrededor del toro de lidia. La proyección, que contará con la presencia de Albert Serra, tendrá lugar a las 20 horas con acceso gratuito. La trayectoria de 'Tardes de soledad', no exenta de polémica, ha contado no obstante con una gran acogida y éxito en todo el mundo. El cineasta de Banyoles, con aureola de maldito, convenció al torero peruano Andrés Roca Rey, en la cima del éxito, para seguirle durante tres años en 14 corridas y rodar la lidia y muerte de 42 toros, además de pegarse al asiento de su furgoneta y viajar con él como uno más de su cuadrilla. La idea era «meterse en sus tradiciones, vestirle y desvestirle ante la cámara, acompañarle en sus plegarias y mostrar al hombre muerto de miedo y al dios que vence al toro y sobrevive salpicado de sangre». No hay planos generales de coso, no se ve al público, «pero el sonido de la respiración del toro es ensordecedor». Este ensayo fílmico es un documental en torno al toreo, pero en realidad «se ve cómo la vida abandona a los animales, en un momento único porque el animal no sabe lo que es la muerte, y ese proceso lento de cómo la vida le abandona lentamente me parecía poético, ese proceso raro de ver de esa manera». La evolución de la tecnología permitió rodar a Serra como nunca antes se había hecho sobre la tauromaquia, pero también, según sus palabras, «hacer visible lo invisible, el nudo, el corazón de lo que allí sucede».

