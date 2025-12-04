El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El espacio Vínculos acoge la muestra conmemorativa y documental. Cinma

Altamira celebra 40 años de la declaración de la cueva como Patrimonio Mundial

Una muestra del Museo, en el espacio Vínculos,recuerda la catalogación del 4 de diciembre de 1985 «por su calidad estética y por ser un testimonio excepcional del desarrollo de la cultura magdaleniense»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:17

La cueva de Altamira entró en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco tal día como hoy en 1985. Una catalogación adscrita a «su ... calidad estética y por ser un testimonio excepcional del desarrollo de la cultura magdaleniense en el sur de Europa. Con motivo de esta efeméride el museo presenta la muestra 'Altamira. Patrimonio Mundial' en el espacio Vínculos, que se podrá visitar hasta finales de febrero de 2026. La declaración por la Unesco el 4 de diciembre de hace cuatro décadas propicia esta cita documental, que la configuran elementos informativos, incluye sellos, matasellos, sobres conmemorativos, monedas, billetes de lotería nacional y cupones de la ONCE con alguna imagen característica de Altamira. La inauguración tendrá lugar hoy, las 17.00 horas. La cueva de Altamira fue el primer sitio propuesto por España para ser inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, aunque no fuera el primero en entrar en ella. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco la inscribió en la lista el 4 de diciembre de 1985 en su novena sesión celebrada en París. Esta inclusión, supuso la culminación de un proceso que arrancó el 13 de diciembre de 1983, momento en el que el Ministerio de Cultura envió la propuesta de su candidatura.

