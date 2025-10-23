Álvaro Pombo imparte la lección inaugural del curso de la RAE El escritor y académico cántabro, Premio Cervantes 2024, hablará sobre '¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?'

DM . Santander Jueves, 23 de octubre 2025, 18:42 Comenta Compartir

El escritor y académico cántabro, Premio Cervantes 2024, Álvaro Pombo pronuncia la lección inaugural del curso de la RAE bajo el título '¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?'. En este acto tendrá lugar la presentación del Diccionario histórico de la lengua española».