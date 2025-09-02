El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andris Nelsons, junto a la sopranoJulia Kleiter y el barítono Christian Gerhaher, dirige a la orquesta germana el pasado domingo. Al fondo, los integrantes del Orfeón Donostiarra. Pedro Puente/FIS
Crítica/ Festival/ Conciertos de Clausura

Épica y hondura en Leipzig

La doble cita con la Gewandhausorchester, bajo la dirección de Andris Nelsons, propició la excelencia del tramo final del FIS

Ana de la Robla

Ana de la Robla

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:23

Hay intérpretes y hay programas de los que puede decirse que no cabe sino esperar lo bueno o lo mejor. Es lo que ocurre con ... una formación de la categoría de la Gewandhausorchester Leipzig, cuya presencia escénica es de por sí imponente, y cuyas cualidades sobrepasan lo extraordinario. La formación lipsiense actúa bajo la dirección del gran maestro letón Andris Nelsons desde hace ocho años, y eso es algo que se aprecia desde los primeros compases, en los que comienza a fluir ya ininterrumpidamente un entendimiento con los músicos que cristaliza en resultados óptimos. Así pues, el Festival Internacional de Santander ha previsto un cierre excelente que, podemos confirmar, no ha defraudado en absoluto, a pesar de algún cambio sobrevenido a última hora.

