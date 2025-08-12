El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La formación orquestal china con el maestro Myung–Whun Chung y el pianista Bruce Liu, en el centro. Pedro Puente / FIS
Crítica/ FIS/Concierto. Domingo. Día 10 /Sala Argenta

Noche radiante en el Festival

La China NCPA Orchestra selló una velada de verdadero lujo con un programa muy variado y de altísima dificultad, interpretado por unos músicos en los que brilló la técnica impoluta, la comprensión de las piezas y el compromiso emocional

Ana de la Robla

Ana de la Robla

Martes, 12 de agosto 2025, 07:23

Tras unas muy buenas jornadas precedentes en el Festival Internacional de Santander, en la noche del domingo finalmente se alcanzó la auténtica excelencia, siempre tan ... ansiada en este tipo de programaciones de formato festival. La Orquesta China del National Center of Performing Arts (generalmente conocida como China NCPA Orchestra) nos sumergió en una velada de verdadero lujo con un programa muy variado y de altísima dificultad, interpretado por unos músicos en los que brilló la técnica impoluta, la comprensión de las piezas y el compromiso emocional con su concierto y con el público.

