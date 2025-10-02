El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta López Mazorra durante la representación. A.E.

Ana de Pombo regresa a los teatros de Cantabria con la compañía Arte en escena

Bajo la dirección de Marta López Mazorra, dentro del programa la Cultura a Escena 2025, inicia este sábado un periplo por la región

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La figura de Ana de Pombo regresa a los escenarios de Cantabria. La compañía Arte en escena, bajo la dirección de Marta López Mazorra, ... dentro del programa la Cultura a Escena 2025 apoyado por el Gobierno Cantabria, se representa en tres municipios con su obra 'Ana de Pombo, de París, de España, del Mundo'.

