Ana de Pombo regresa a los teatros de Cantabria con la compañía Arte en escena

La figura de Ana de Pombo regresa a los escenarios de Cantabria. La compañía Arte en escena, bajo la dirección de Marta López Mazorra, ... dentro del programa la Cultura a Escena 2025 apoyado por el Gobierno Cantabria, se representa en tres municipios con su obra 'Ana de Pombo, de París, de España, del Mundo'.

Estrenada en el Palacio de Festivales y, tras su paso el año pasado por Solares, Vioño de Piélagos, Ajo (Bareyo) y Ramales de la Victoria, vuelve a los escenarios la historia de esta cántabra polifacética interpretada por la actriz Marta López Mazorra. Vivió en Cantabria, París, Buenos Aires, Río de Janerio, Londres, Madrid, Marbella y aunque poco conocida en la región, nació en la Cavada, se casó con un Pombo, era familia de Emilio Botín y abuela del escritor Álvaro Pombo, galardonado entre otros con el premio Cervantes. El repaso de su vida merece una atención especial al revolucionar el mundo de la moda internacional, trabajando codo con codo con Chanel, bailando en los grandes teatros de medio mundo y escribiendo libros de poemas. Además en su ultima etapa contribuyó muy significativamente a forjar la Marbella donde vivió los últimos días de su vida hasta su muerte en Madrid. La dramaturgia de la obra, producción e interpretación corren a cargo de López Mazorra, que tras años de investigación sobre el personaje y la participación en la película documental sobre su vida dirigida por Juan Mata 'Mi última condena', puso en pie esta versión teatral. En el escenario un piano que acompaña durante toda la obra con la música en directo interpretada por Cristina Presmanes. La dirección es de Esteve Ferrer, el diseño de luces de Juanjo Llorens, el vestuario es de Ángela Vélez y la danza de la cántabra y bailarina Yolanda G. Sobrado. Este sábado, día 4, a las 20.00 horas, el Auditorio David Bustamante de San Vicente de la Barquera acoge la obra y ya en noviembre el 28 y el 29 en la Casa de Cultura Puente San Miguel (Reocín) a las 20.00 horas y el sábado el 29 en el Teatro de las Antíguas Escuelas de Orejo (Marina de Cudeyo) a las 19.00 horas.