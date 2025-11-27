Ángela Nogués expone 'La belleza de lo mínimo' en la sala Ricardo Lorenzo del Coacan La muestra pictórica en pequeño formato se inaugura este jueves y se podrá visitar hasta el 18 de diciembre, en horario de mañana y tarde

La bahía de Santander y sus norais están muy presentes en la obra.

Elena Tresgallo Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:03

'La belleza de lo mínimo' es la nueva propuesta pictórica de la artista y arquitecta, Ángela Nogués (Torrelavega, 1974). Una muestra compuesta de una serie de obras en pequeño formato en el que «el mar vuelve a ser protagonista». La exposición se puede visitar en la sala Ricardo Lorenzo del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (Coacan) en Santander hasta el próximo 18 de diciembre.

Mediante la técnica del gouache, similar a la acuarela, la artista torrelaveguense consigue plasmar en una veintena de lienzos de pequeño formato, no solo la esencia y belleza del mar Cantábrico, sino también sus pequeños detalles como los famosos noráis que salpican el paseo marítimo como «testigos inmóviles de tantos cambios y acontecimientos», que se transforman en el centro de gran parte de las obras que se exponen en la sala.

Una de las veinte obras en pequeño formato basadas en la serie de Nogués sobre la Bahía. DM La técnica utilizada por Nogués se acera a la realidad de una fotografía al mínimo detalle. DM

Otra de las temáticas recurrentes de Nogués en esta muestra se centra en las playas de El Sardinero. Un trabajo, mediante la técnica del gouache que ofrece «la precisión justa» para representar, con un trazo que recuerda mucho al realismo que plasma una fotografía «miniaturas de edificios señoriales y diminutas figuras de tamaño mínimo, casi microscópico», refleja su autora.

«Y es que la belleza de lo pequeño es también la de las cosas cotidianas, la de los objetos o paisajes que cada día pasan inadvertidos a través de nuestros ojos. La de la delicadeza y el detalle, la del detenimiento y la contemplación», reflexiona la artista.

Nogués ha expuesto de manera individual en numerosas salas de exposiciones de la región. Su última serie de obras, 'Agua y sal', ha recalado este año en la Sala ámbito cultural del Corte Inglés y en el Centro Cultural Doctor Madrazo.