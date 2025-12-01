El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El pintor Agustin de Celis, en enero, en el arranque de la exposición itinerante en la Biblioteca Central. Alberto Aja

El Año Agustín de Celis concluye su periplo expositivo mañana en Madrid

La Casa de Cantabria inaugura la última cita del itinerario que ha permitido reencontrarse con la obra del pintor cántabro, figura esencial del arte español

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

A sus 93 años, Agustín de Celis (Comillas) mantiene su inquebrantable fe en la pintura. Por si hubiera alguna duda de su trazo, evolución, sentido ... creativo y crecimiento reflexivo de su trayectoria, la muestra que arrancó al inicio de año en la Biblioteca Central de Cantabria ha permitido ratificar la coherencia e intensidad de su vivencia pictórica. Ahora el Año del artista, impulsado por Cultura, ha reunido medio centenar de sus obras para recorrer su tierra natal, en una exposición itinerante que comenzó en febrero y que ha pasado por su Comillas natal, Laredo y Torrelavega, y que mañana llega a su última estación con la parada en Madrid donde reside. A la creación hay que sumar su aportación intelectual y su labor docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde impartió durante más de tres décadas la asignatura de Análisis de Formas.

