El Año Agustín de Celis concluye su periplo expositivo mañana en Madrid

A sus 93 años, Agustín de Celis (Comillas) mantiene su inquebrantable fe en la pintura. Por si hubiera alguna duda de su trazo, evolución, sentido ... creativo y crecimiento reflexivo de su trayectoria, la muestra que arrancó al inicio de año en la Biblioteca Central de Cantabria ha permitido ratificar la coherencia e intensidad de su vivencia pictórica. Ahora el Año del artista, impulsado por Cultura, ha reunido medio centenar de sus obras para recorrer su tierra natal, en una exposición itinerante que comenzó en febrero y que ha pasado por su Comillas natal, Laredo y Torrelavega, y que mañana llega a su última estación con la parada en Madrid donde reside. A la creación hay que sumar su aportación intelectual y su labor docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde impartió durante más de tres décadas la asignatura de Análisis de Formas.

El propio 'pintor de los azules' concibe su creación como una travesía entre la tierra y el mar: un modo de seguir viviendo en lo que permanece. «La pintura no es un destino, es un viaje. Y lo importante del viaje es haberlo hecho acompañado». Gran Premio de Roma de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, residiendo después en la Academia de España hasta 1966, en los setenta realiza documentales cinematográficos sobre arte y en 1980 bocetos para la Real Fábrica de Tapices de Madrid gracias a un premio del Ministerio de Cultura. En sus orígenes aborda una pintura figurativa que evoluciona hacia la abstracción, tomando después una cierta querencia por el expresionismo y la geometría. Destaca su participación en las Bienales Internacionales de Venecia, São Paulo, París, Medellín, además de numerosas exposiciones nacionales e internacionales: . El proyecto 'Homenaje en vida', coordinado y comisariado por Jesús Mazón, afronta esta recta final expositiva de Agustín de Celis. Asoma en ella una obra que combina memoria e imaginación, un diálogo con la poesía y con el mundo real, a través del que aparecen sus estados de ánimo y su conexión con un mar ancestral, símbolo de sus raíces y su identidad. La obra de Agustín de Celis recala así en la Casa de Cantabria en Madrid que inaugurará mañana, día 2 , a las 19.30 horas, la exposición dedicada a esta figura esencial del panorama artístico, Premio Nacional de Pintura en 1971, entre otras distinciones.

La muestra, que reúne casi cuarenta obras, ofrece un recorrido estructurado en cinco etapas que permiten apreciar la evolución del lenguaje del pintor: desde sus primeras aproximaciones al paisaje tras su regreso de la Academia de España en Roma, hasta su encuentro con la abstracción, su emblemático universo cromático dominado por los azules y un conjunto de obras recientes e inéditas que revelan su permanente compromiso. Un viaje por la búsqueda de lo esencial. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 7 de enero de 2026 en las salas Gutiérrez Solana y María Blanchard de la Casa de Cantabria.