La arquitectura edifica su vínculo social a través de charlas, música, cine y muestras

Del hogar a la ciudad, del barrio al territorio. 'Arquitectura que cuida' es el epígrafe del lema que preside este año su Día Mundial.« ... Una Arquitectura que cuida de las personas y su salud, respetando su diversidad y promoviendo la igualdad y la cohesión social; la que cuida del patrimonio, protegiéndolo y salvaguardando la idiosincrasia de los entornos urbanos, del territorio y del paisaje; la que cuida y fomenta la cultura para garantizar el progreso de los pueblos y el bienestar de la población, y la que cuida y preserva la biodiversidad de nuestro país y del planeta en un contexto de crisis climática...». En este contexto, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, COAcan, celebra la sexta edición de su Semana de la Arquitectura. Una iniciativa que pretende «acercar la arquitectura a la sociedad, fomentar el intercambio de experiencias y proyectos entre profesionales y poner en valor el patrimonio arquitectónico más cercano».

La presencia en el reciente Festival 'Hágase la luz' y la proyección ayer del filme 'Descalzos por el parque' han servido de preludio de un exhaustivo programa de actividades, más ambicioso que en ediciones anteriores, que se extenderá hasta el domingo 19 de octubre. Entre las novedades, la colaboración con la Fundación Gerardo Diego que ha permitido programar el recital 'Bello y perfecto como un andamio de arquitecto', inspirado en la arquitectura del movimiento moderno santanderino y protagonizado por la pianista Silvia Carrera junto al violinista Daniel García. El cine tiene su peso específico al alcanzar la cuarta edición de Arquicines.

El Colegio de Arquitectos que tiene como aliado al Centro Botín amplía la nómina de colaboradores y espacios donde se abordarán numerosas actividades, del Parlamento a la librería Gil.

Asimismo, se incluye un ciclo de conferencias cuyos protagonistas son arquitectos locales, como Antonio Bezanilla o Eduardo Fernández-Abascal y Floren Muruzábal, y «también otros que, sin tener aquí sus estudios, sí que firman proyectos vinculados con esta tierra», caso de Héctor Mendoza y Mara Partida, autores del diseño del nuevo Mupac, o Victoria Acebo y Ángel Alonso, ganadores del concurso para la cubierta del patio del Parlamento de Cantabria.

El decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria, Román San Emeterio, presentó los contenidos y señas de identidad de esta celebración que está abonada por charlas, proyecciones, debates, exposiciones y citas musicales como la citada. Seis ediciones de una programación que crece para potenciar el vínculo social y público del Colegio.

El decano aseguró que el lema 'Arquitectura que cuida' es «muy acertado, puesto que la arquitectura, los espacios construidos y los espacios libres objeto de nuestra disciplina están presentes en todas las facetas de nuestra vida y determinan, dependiendo de su configuración y calidad, nuestro potencial bienestar». .

Por primera vez, el premio Ortega-Alloza, que celebra su XXI edición, se ha incluido dentro de esta programación, de modo que hoy martes, se inaugurará en el Centro Ricardo Lorenzo, en la calle Los Aguayos, una exposición con los 23 proyectos que se han presentado y el fallo del jurado se conocerá a partir del día 14. La muestra se podrá visitar hasta el sábado, día 18, que se clausurará con el concierto Beatlemanía 2025, en colaboración con Beatles Soul Club.

La Semana no es un programa aislado del COAcan. Colegios de Arquitectos de todo el país se suman a esta propuesta en torno al Día Mundial de la Arquitectura, este primer lunes de octubre.

La inauguración de las distintas actividades programadas tuvo lugar ayer en el Centro Botín con la primera de las proyecciones programadas dentro del IV Festival 'ArQuiCines', que este año incorpora un miniciclo que, bajo el epígrafe 'Arquitectura del (des)Amor', «analiza cómo los espacios construidos afectan a las relaciones personales de sus habitantes y, por extensión, a nosotros mismos y a nuestro propio bienestar emocional». 'ArQuiCines' se celebra en colaboración con la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, donde se realizarán las proyecciones, que se extenderán más allá de estas dos semanas. De momento, durante estos podrán verse las películas 'Megalópolis', de Francis Ford Coppola, el jueves y el viernes, 9 y 10, y 'Gran Hotel Budapest', de W. Ánderson, el domingo 19. Además, en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo se proyectarán, con entrada libre, los documentales 'Power to renovation', de la iniciativa europea ciudadana House Europe, que incluye la celebración posterior de una mesa redonda el sábado día 11; 'Demolition drama', también de House Europe, el miércoles 15; 'Transformando la realidad', sobre Alvaro Siza el jueves 16 y, por último, 'Invitación al viaje', de Eileen Gray el 17. Además, el día 15 está prevista una asamblea ciudadana y una mesa redonda bajo el nombre 'Santander Saludable', en la que participarán integrantes de diferentes asociaciones y partidos políticos, así como una persona del Colegio.

Hoy martes, día 7, se celebrará un acto simbólico en el Parlamento de Cantabria con la colocación de una placa a la entrada de la sala polivalente del edificio que llevará el nombre de José Alday, primer arquitecto municipal de Santander y autor del proyecto del antiguo Hospital de San Rafael que hoy alberga la sede del Parlamento.

Román San Emeterio Pedraja y Noelia Martínez, vocal de Cultura y Patrimonio del COACan explicaron que el día 13 de octubre el arquitecto Mariano Olcese presentará su libro 'Venecia desdibujada' y, de forma paralela, se inaugurará una muestra de sus dibujos. El citado ciclo de conferencias arrancará mañana miércoles a las 19.00 horas con Antonio Bezanilla quien ofrecerá una singular charla bajo el epígrafe 'Arquitectura y cerveza'.