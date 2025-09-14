La arquitectura, eje del primer Encuentro en la temporada de la Torre de Don Borja

La poética del espacio. La arquitectura es la primera protagonista de la nueva temporada de los Encuentros de la Torre de Don Borja en Santillana ... del Mar. Los testimonios, voces y debates impulsados a través de la sede histórica reanudan su programa, tras el parón del verano, el próximo sábado día 20. La cita se plasmará en un diálogo con los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, socios y fundadores del prestigioso estudio Nieto Sobejano Arquitectos, con sedes en Madrid y Berlín y cuya obra ha sido expuesta en la Biennale di Venezia, en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, en la Kunsthaus de Graz y en la Fundación MAST de Bolonia. Este primer Encuentro es especial porque se dividirá en dos partes. En la primera, Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano hablarán de sus numerosos proyectos en museos y edificios culturales, en los que se ha centrado buena parte de su actividad más significativa.

En la segunda, tendrá lugar un diálogo para reflexionar sobre la poética del espacio (tomando prestado el sugerente título del libro de Gastón Bachelard). Debido a las limitaciones del aforo, las personas interesadas en asistir deberán solicitar su invitación.

Entre las obras más destacadas en este ámbito cultural del estudio Nieto Sobejano Arquitectos se encuentran los Museos de Madinat al-Zahra, Moritzburg en Halle, San Telmo en San Sebastián, la Fundación Martín Chirino en Las Palmas, el Museo Joanneum en Graz, el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, el Centro Arvo Pärt en Estonia, el Centro de Exposiciones Montblanc Haus en Hamburgo, el Archivo de las Vanguardias en Dresde y la ampliación del Museo Arqueológico en Munich.

Además, Nieto Sobejano está desarrollando actualmente proyectos en diversos países, entre ellos la ampliación del Museo Sorolla en Madrid, el Museo de Vannes, laCité du Théâtre en Paris y el Museo de Arte de Dallas.

«La dilatada experiencia en proyectos museísticos de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano -explica Marcos Díez, director de la Torre de Don Borja-, los convierte en dos interlocutores inmejorables para hablar del papel central que este tipo de edificios tienen desde hace unas décadas en las ciudades y las sociedades contemporáneas.

Ante el repliegue de la fe y de la práctica cotidiana de los ritos religiosos, «los museos se han erigido como espacios donde los seres humanos se abren a lo espiritual a través del arte, la memoria y el conocimiento». Los edificios que acogen estos proyectos museísticos adquieren de alguna manera el rango de nuevas catedrales y están servicio de esta espiritualidad.

«¿Cómo se logra que un lugar físico tenga resonancias en la intimidad de cada individuo?, ¿Cómo es posible que la arquitectura emocional de un espacio nos conecte con una dimensión más profunda del ser? De todo ello queremos reflexionar con dos de los arquitectos de más prestigio internacional en este ámbito«.

El estudio Fuensanta-Nieto acumula distinciones en reconocimiento de su trabajocomo el Premio Nacional de Restauración del Ministerio de Cultura, 2008; el Premio Nike 2010 del Bund Deutscher Architekten (BDA; , el Premio Aga Khan2010; el Piranesi Prix de Rome en 2011; el Museo Europeo del Año (2012), el Hannes Meyer Prize (2012), o laMedalla Alvar Aalto (2015).

En la actualidad en la Torre de Don Borja se puede visitar la muestra permanente, con fondos de la Colección Rucandio, y la exposición temporal 'Un viaje paralelo, de Juan Uslé'. A las propuestas artísticas se suman las diferentes bibliotecas.