El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Nieto Sobejano.Imagen del Castillo de la luz. ©RH

La arquitectura, eje del primer Encuentro en la temporada de la Torre de Don Borja

Los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, con una dilatada experiencia en proyectos museísticos, protagonistas del debate

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

La poética del espacio. La arquitectura es la primera protagonista de la nueva temporada de los Encuentros de la Torre de Don Borja en Santillana ... del Mar. Los testimonios, voces y debates impulsados a través de la sede histórica reanudan su programa, tras el parón del verano, el próximo sábado día 20. La cita se plasmará en un diálogo con los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, socios y fundadores del prestigioso estudio Nieto Sobejano Arquitectos, con sedes en Madrid y Berlín y cuya obra ha sido expuesta en la Biennale di Venezia, en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, en la Kunsthaus de Graz y en la Fundación MAST de Bolonia. Este primer Encuentro es especial porque se dividirá en dos partes. En la primera, Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano hablarán de sus numerosos proyectos en museos y edificios culturales, en los que se ha centrado buena parte de su actividad más significativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un vecino de Los Corrales de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances
  2. 2 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  3. 3 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  4. 4 Santoña llora la muerte de un vecino «querido por todos» y «apasionado» del Carnaval
  5. 5

    Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones
  6. 6

    Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo
  7. 7

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  8. 8

    El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez
  9. 9

    El Gobierno regional celebra un pacto que el PRC considera una «tomadura de pelo»
  10. 10

    El Festival de Cine de Santander condena, en su apertura, el genocidio en Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La arquitectura, eje del primer Encuentro en la temporada de la Torre de Don Borja

La arquitectura, eje del primer Encuentro en la temporada de la Torre de Don Borja