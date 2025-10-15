El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miguel Ángel García explica, durante la inauguración de la muestra, el significado de una de sus pinturas. Luis Palomeque

«El arte es la huella que el ser humano deja cuando busca reconocerse»

Miguel Ángel García inauguró ayer en el Museo de Altamira 'El susurro de la sombra', una exposición en la que recorre 40.000 años de creación y humanidad

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Desde que un ser humano dibujó su silueta junto a una pared para reconocerse en ella, el arte ha sido una forma de dejar ... constancia de lo que somos. Lo recordaba Plinio el Viejo al definir el origen de la pintura: el trazo de una sombra, la línea más elemental que nos describe. En esa huella -esa marca que testimonia el paso humano por el mundo- arranca también la nueva exposición de Miguel Ángel García en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. 'El susurro de la sombra' propone un recorrido por cuarenta mil años de arte y de humanidad, desde las primeras huellas del Paleolítico hasta las siluetas de las marcas comerciales contemporáneas, y plantea una reflexión sobre lo que el tiempo borra y lo que deja detrás: la sombra, tenue testigo de lo que fuimos.

