El artista Néstor del Barrio, con su 'Manual de desguace', se suma a la Sala Robayera

Confiesa mantenerse ilusionado en la búsqueda de una belleza olvidada: «Una belleza estética y formal que quizá nunca recibió la atención que merecía. Me ... gusta llamarla estética de segunda. Pero no me refiero a segunda como si hablara de reciclaje, como ropa en una tienda vintage. Es más bien como un Hyundai Coupé que aspira a ser un deportivo... pero no lo es».

El artista Néstor del Barrio (Socabarga, 1994) habla de objetos industriales con valor estético, cuya belleza surge de su forma, de su diseño funcional, «no de una intención artística deliberada. Una belleza no buscada, nacida de la necesidad de cumplir con una función específica». Ahora se suma a la temporada de Robayera con 'Manual de desguace' donde presenta un proyecto finalizado dentro de un proceso que apenas comienza. «Es una necesidad de detenerlo a medio camino para valorar cada unidad que conforma mi investigación artística».

Del Barrio articula un discurso visual que conjuga pintura y escultura para interrogar el impacto de los procesos industriales, la digitalización y la virtualidad en la configuración de la imagen contemporánea. Su trabajo se nutre de iconografía procedente del universo de internet, puesta en diálogo con la tradición pictórica del paisaje.

Formado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha desarrollado una trayectoria que abarca exposiciones individuales y colectivas de relevancia nacional e internacional, residencias artísticas y la presencia de su obra en colecciones públicas y privadas, caso de Bragales, Kells, o la Colección Norte.

En su programación, la Sala de Arte Robayera de Miengo incorpora cada temporada una muestra dedicada a creadores pertenecientes a una nueva generación, cuya madurez artística y calidad de obra mantienen un diálogo directo con los estándares que han definido la trayectoria histórica del espacio. El próximo sábado día 16, a las 12.30 horas, inaugura 'Manual de Desguace', bajo comisariado de Laura Cobo. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre.

La obra de Néstor del Barrio es fruto de la investigación sobre las convivencias entre la imagen analógica y la digital, por un lado, y las bellas artes y el trabajo industrial o constructivo, por otro, generando una personal síntesis entre los diferentes paradigmas. El paisaje tomado desde una perspectiva contemporánea o el cuerpo y su movimiento en el espacio, están presentes en sus trabajos recientes. Ha expuesto en la Fundación Caja Cantabria, en la galería santanderina Juan Silió (Paisajismo) y ha participado en festivales de muralismo como Fresh Walls.

Desde 2022, dirige su propio estudio de diseño. El artista, ligado al programa artístico Confluencias; o a CasycCrea, de Caja Cantabria, plasma en su obra el interés por la tecnología digital e industrial y cómo su producción definirá el futuro. Y lanza una mirada curiosa y crítica sobre la virtualización de un futuro demasiado próximo y el lugar que puede o debe ocupar la pintura en ese escenario.