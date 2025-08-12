El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Néstor del Barrio se nutre de iconografía del universo de internet, en diálogo con la tradición pictórica del paisaje. DM

El artista Néstor del Barrio, con su 'Manual de desguace', se suma a la Sala Robayera

La temporada expositiva en Miengo acoge, desde el próximo sábado, su discurso visual que interroga sobre «la digitalización y la virtualidad en la configuración de la imagen contemporánea»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Confiesa mantenerse ilusionado en la búsqueda de una belleza olvidada: «Una belleza estética y formal que quizá nunca recibió la atención que merecía. Me ... gusta llamarla estética de segunda. Pero no me refiero a segunda como si hablara de reciclaje, como ropa en una tienda vintage. Es más bien como un Hyundai Coupé que aspira a ser un deportivo... pero no lo es».

