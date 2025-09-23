El artista sirio Usama Habil, gana Mini Print Internacional Cantabria 'El Mar y los Faros'

'Olas Esponja 1', de Usama Habil; 'Kosta 3', de Marta Barragán y 'Monsone', de Marco Poma, han sido las obras ganadoras del primero, segundo ... y tercer premio, respectivamente, de la octava edición de Mini Print Internacional Cantabria, 'El Mar y los Faros'. El certamen está organizado por la Autoridad Portuaria de Santander y SM Pro Art Circle, con el apoyo de El Diario Montañés y del Grupo Nueva Dársena.

El Premio Especial Mar Cantábrico, patrocinado por El Diario Montañés y reservado a artistas nacidos y/o residentes en Cantabria, ha recaído en 'Sin título II', de la artista Julia R. Gallego. Asimismo, se han otorgado premios honoríficos a los siguientes trabajos: 'Sueño #3', de Konstantin Antioukhin; 'Dzonot III', de Víctor Ríos y a la serie 'Layers, On the other side and Towards light', de Janne Laine.

Además, han recibido menciones especiales 'Sea Dragon', de Reinis Gailitis; 'Mini Sobek', de Clément Vinot-Battistoni;' El Faro de Nagasaki', de Pedro Peralta; 'Lux Machine 2', de Malgorzata Stachurska y 'Haz - Luz', de Ana Soler Baena.

El jurado, compuesto por el artista y doctor en grabado por la Universidad del País Vasco, David Arteagoitia; el artista y docente, Juan Lara y la artista, doctora en Bellas Artes y profesora titular del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita González Vázquez, ha podido elegir entre 840 obras gráficas en pequeño formato, presentadas por 322 artistas de todo el mundo.

Entre otras cosas, valoró los pequeños detalles relativos a temática, estética, excelencia técnica y calidad en la factura de los trabajos. El presidente de la APS, César Díaz, agradeció al jurado su «enorme profesionalidad y su arduo trabajo en la que, sin duda, ha sido tarea compleja y muy reñida por la alta calidad de las obras presentadas a concurso».

Díaz destaca que Mini Print Internacional Cantabria, certamen creado en 2018 en el marco de la Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica Impact 10 celebrada en Santander, es «un magnífico ejemplo del compromiso de la APS con la promoción del arte, posicionando al Faro de Cabo Mayor como escaparate internacional de la gráfica en general y del grabado en particular».

«En estos momentos, gracias a la generosidad de los artistas que participan en este concurso y donan sus obras a la Colección Mini Print, el puerto de Santander cuenta ya con una recopilación de más de cuatro mil obras gráficas de pequeño formato, en la que se ha convertido en una prestigiosa muestra que forma parte del patrimonio de la APS y que tiene un valor económico, cultural y estético importantísimo», añadió.

En general, siempre han participado obras de muy alto nivel, pero este año, se ha producido un verdadero aluvión de obras gráficas de una depurada y exquisita técnica además de su altísimo valor estético.

Esta Colección ha desarrollado una interesante itinerancia en los últimos años, con exposiciones en el Instituto Cervantes de Burdeos (Francia, 2021), la Universidad de Lublin (Polonia, 2022) y el Castillo-Faro de Santa Ana en Castro Urdiales (2023).

La muestra podrá visitarse de manera gratuita hasta el 31 de diciembre en el Centro de Arte del Faro Cabo Mayor en su horario habitual. Impulsado y comisariado por Andrea Juan y Gabriel Penedo Mini Print Internacional Cantabria El Mar y los Faros exhibe las obras en el Centro de Arte Faro Cabo Mayor'.

