Obra de Usama Habil, 'Olas esponja 1', primer premio. APS/ SM PRO ART

El artista sirio Usama Habil, gana Mini Print Internacional Cantabria 'El Mar y los Faros'

En el concurso, organizado por la Autoridad Portuaria y SM Pro Art, con el apoyo de El Diario y del Grupo Nueva Dársena, se inscribieron 322 artistas de todo el mundo, que presentaron 840 obras gráficas en pequeño formato

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

'Olas Esponja 1', de Usama Habil; 'Kosta 3', de Marta Barragán y 'Monsone', de Marco Poma, han sido las obras ganadoras del primero, segundo ... y tercer premio, respectivamente, de la octava edición de Mini Print Internacional Cantabria, 'El Mar y los Faros'. El certamen está organizado por la Autoridad Portuaria de Santander y SM Pro Art Circle, con el apoyo de El Diario Montañés y del Grupo Nueva Dársena.

