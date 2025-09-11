La artista surcoreana Joo Eun Bae, con 'El bosque de cobre', se suma a la historia de la Galería Espiral La creadora, que participó en Sianoja 2018, inaugura hoy en la sala de Noja una muestra que abarca obras de los últimos siete años y de cuatro etapas

Guillermo Balbona Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Bajo el epígrafe 'El bosque de cobre', las obras de la artista surcoreana Joo Eun Bae recalan en Cantabria de la mano de la Galería ... Espiral de Noja. La exposición individual será inaugurada hoy a las 19.30 h. Esta artista no es, sin embargo, nueva en el panorama artístico del municipio, ya que Eun Bae participó en el Simposio Internacional Sianoja de 2018 y, desde entonces, la Galería Espiral ha querido celebrar una exposición de esta artista que padece una grave enfermedad, la de Wilson (afección hereditaria que causa la acumulación de cobre en varios órganos,) lo que provocó que la muestra fuera aplazada. La exposición abarca creaciones desde 2018 hasta el presente, divididas en cuatro etapas: «La del Silencio, Oscura y de temblor, Esperanza y Renacimiento». Cuatro fases que expresan las vivencias de la artista «desde el descubrimiento de su enfermedad hasta su superación» y en las que asegura que la pintura fue una forma no sólo de expresión, sino también una tabla de salvación. El título, 'El bosque de cobre' hace referencia a las citadas causas de esta enfermedad rara. La obra de Joo Eun Bae está inspirada y ligada en la naturaleza y los sentimientos. «Una naturaleza vista a la manera oriental, con energía y alma, que influye directamente en los humanos y su devenir». Suele utilizar materiales como tierra, agua, ceniza y pigmentos sobre papel coreano. Es una creación en la que confluyen saberes de oriente y occidente y de múltiples técnicas, ilustración, grabado, serigrafia... con las que consigue un lenguaje propio de gran expresividad. Es a la vez «una obra introspectiva, testimonial y una mirada al universo». En palabras de la propia creadora: «Pienso que el arte es eso, una aventura por los caminos desconocidos, inquietantes y emocionantes, un viaje que durará toda la vida de un artista».

Joo Eun Bae nació en Seúl en 1977 y vino a vivir a España, a Madrid, cuando tenía 13 años. Se licenció en Bellas Artes en la Complutense y realizó un máster en la Universidad de Colchester en Inglaterra. Desde muy joven comenzó a pintar como mera vía de escape. Poco después empieza a hacer su propia obra y hacerse un nombre por sí misma en el mundo del arte. La citada grave enfermedad, diagnosticada con 27 años, marca su trayectoria. Desde hace cinco años, con su pareja, Javier Barreno, también artista, reside y tiene su taller en un pueblo aragonés, Torralba de Ribota. Es una trabajadora infatigable que se atreve a explorar la textura de la calma, de la tranquilidad o del miedo mediante pocos colores, blanco y negro, verde y amarillo, usando la tierra y el agua. «Me apoyo en muchos tipos de blanco, en las noches oscuras, en las nieblas... partiendo del material y no del color». Este año, ha participado en un programa de Residencia de artistas en Marrakech y ha expuesto en Auch, Francia, y en la Colegiata de Santa María de Calatayud.

