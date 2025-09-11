El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

ML&D II, técnica mixta, una de las piezas incluidas en la exposición de Joo Eun Bae. Espiral

La artista surcoreana Joo Eun Bae, con 'El bosque de cobre', se suma a la historia de la Galería Espiral

La creadora, que participó en Sianoja 2018, inaugura hoy en la sala de Noja una muestra que abarca obras de los últimos siete años y de cuatro etapas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Bajo el epígrafe 'El bosque de cobre', las obras de la artista surcoreana Joo Eun Bae recalan en Cantabria de la mano de la Galería ... Espiral de Noja. La exposición individual será inaugurada hoy a las 19.30 h. Esta artista no es, sin embargo, nueva en el panorama artístico del municipio, ya que Eun Bae participó en el Simposio Internacional Sianoja de 2018 y, desde entonces, la Galería Espiral ha querido celebrar una exposición de esta artista que padece una grave enfermedad, la de Wilson (afección hereditaria que causa la acumulación de cobre en varios órganos,) lo que provocó que la muestra fuera aplazada. La exposición abarca creaciones desde 2018 hasta el presente, divididas en cuatro etapas: «La del Silencio, Oscura y de temblor, Esperanza y Renacimiento». Cuatro fases que expresan las vivencias de la artista «desde el descubrimiento de su enfermedad hasta su superación» y en las que asegura que la pintura fue una forma no sólo de expresión, sino también una tabla de salvación. El título, 'El bosque de cobre' hace referencia a las citadas causas de esta enfermedad rara. La obra de Joo Eun Bae está inspirada y ligada en la naturaleza y los sentimientos. «Una naturaleza vista a la manera oriental, con energía y alma, que influye directamente en los humanos y su devenir». Suele utilizar materiales como tierra, agua, ceniza y pigmentos sobre papel coreano. Es una creación en la que confluyen saberes de oriente y occidente y de múltiples técnicas, ilustración, grabado, serigrafia... con las que consigue un lenguaje propio de gran expresividad. Es a la vez «una obra introspectiva, testimonial y una mirada al universo». En palabras de la propia creadora: «Pienso que el arte es eso, una aventura por los caminos desconocidos, inquietantes y emocionantes, un viaje que durará toda la vida de un artista».

