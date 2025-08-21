El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lucía Gorostegui: 'Un par de Historias', 2025. Impresión directa de tintas UVI sobre planchas de Pladur. JS

La artista visual santanderina Lucía Gorostegui recala por primera vez en la galería Juan Silió

La fotógrafa, afincada actualmente en Mallorca, inaugura hoy una selección de sus últimos trabajos reunidos bajo el título 'Acopia'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Tras la participación exitosa en Artesantander, la galería santanderina Juan Silió presenta desde hoy obras de la fotógrafa y artista visual Lucía Gorostegui (Santander, 1986), ... afincada actualmente en Mallorca. Es su primera comparecencia en el veterano espacio de arte y lo hace con una selección de sus últimos trabajos reunidos bajo el título'Acopia'. En la reciente edición de la Feria Juan Silió continuó fiel al modelo de Solo Project y exhibió la obra de Juan López: una selección de dibujos ejecutados en diferentes técnicas y soportes.

