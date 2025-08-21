La artista visual santanderina Lucía Gorostegui recala por primera vez en la galería Juan Silió

Tras la participación exitosa en Artesantander, la galería santanderina Juan Silió presenta desde hoy obras de la fotógrafa y artista visual Lucía Gorostegui (Santander, 1986), ... afincada actualmente en Mallorca. Es su primera comparecencia en el veterano espacio de arte y lo hace con una selección de sus últimos trabajos reunidos bajo el título'Acopia'. En la reciente edición de la Feria Juan Silió continuó fiel al modelo de Solo Project y exhibió la obra de Juan López: una selección de dibujos ejecutados en diferentes técnicas y soportes.

Ahora la galería reanuda el curso de sus exposiciones tras mostrar la última creación de Ricardo Cavada. En la nueva muestra, Lucía Gorostegui «no reitera ni rememora: construye a partir de la materia un lenguaje propio para interrogar el presente».Lo expresa a través de un conjunto de obras inéditas que, si bien dialogan con sus investigaciones anteriores sobre la percepción, el archivo y la memoria, se despliegan aquí como una nueva deriva: «Una deriva matérica, espacial y sensible que tiene como epicentro el lugar desde donde se produce, Mallorca, y los materiales que la acompañan, el marés, el cristal, el polvo, el silencio. Lucía Gorostegui, cuya práctica está marcada por sus estudios de Ciencias Físicas, donde la descripción del conocimiento nunca es absoluta, sino que depende del lugar desde el que se mira, que ha de ser explícito y conocido, «entiende la fotografía como una inmensa metáfora de la construcción de la realidad e identidad propias, más reconoce este medio como un poderoso agente en la construcción del relato colectivo: es en el umbral entre estos dos conceptos donde se desarrolla su trabajo». Las piezas reunidas en 'Acopia' no obedecen a una estructura narrativa, sino a una lógica de resonancia. En lugar de ilustrar una idea, laten en su propio tiempo. «Un tiempo no cronológico ni lineal, sino aquel que Deleuze descompuso en tres niveles de percepción temporal: el presente del presente en la actualidad de la materia, el pasado del presente en la huella o memoria que contiene cada forma, y el presente del pasado en su posibilidad de volver a actualizarse en cada mirada», a juicio de Cristina Moreno García y Antoni Amaya Obrador, comisarios de la muestra y autores del análisis de su obra.

Gorostegui compone sus piezas no desde una distancia contemplativa, sino desde una proximidad física, casi táctil. Su trabajo no exige sólo ser observado: requiere ser habitado con todos los sentidos. «Un claro ejemplo de esto es su investigación en torno a la antigua escuela de Felanitx, vinculada en su pasado a las Misiones Pedagógicas y actualmente en proceso de reconstrucción, que no aparece aquí como mero documento, sino como umbral, lugar en tensión entre ruina y potencia».

Sus imágenes y estructuras no buscan fijar la realidad, sino activar nuevas formas de comprenderla desde sus bordes, desde sus huecos, desde aquello que tiende a desaparecer. Su exposición, en su conjunto, es «una invitación a ese nuevo: no como promesa de futuro, sino como una potencia que ya está ocurriendo, aquí y ahora, en la piedra, en el cristal, en el cuerpo». La creación de la artista santanderina explora las relaciones memoria-espacio-expectativas a través de la búsqueda en espacios singulares y en obras. Interesada particularmente en la condición objetual de la fotografía, más allá de la imagen, su expresión se desarrolla entre la fotografía, la instalación y la intervención site-specific. Cabe destacar su proyecto Las Veces, ganador de la Convocatoria Abierta de Proyectos del Casal Solleric 2024; así como su reciente nominación a los premios Saltzman Prize 2025, y su obra 'Ventana Mediata' (2023), finalista del premio de Fotografía Fundación Enaire 2024.

Recibe además en 2022 una mención especial del jurado de PHotoEspaña por su exposición 'Lugar, Umbral', que destaca «la coherencia de la instalación y su indagación sobre lo matérico y el objeto fotográfico más allá de la imagen».

En una actualidad en la que se incapacitan las miradas amplias y la imagen sustituye en gran medida a la realidad, sus proyectos están orientados a activar circuitos de pensamiento crítico, a observar y cuestionar cómo nos relacionamos con nuestras convicciones. Participa de forma regular en exposiciones individuales y colectivas, y en ferias como PhotoEspaña, Estampa, Art Madrid e Hybrid Art Fair. Su trabajo ha sido expuesto en instituciones como el Real Jardín Botánico de Madrid. Colabora con instituciones como la ILE -Institución Libre de Enseñanza- o el CERN -Org Europea para la Investigación Nuclear- y entidades privadas como Acciona.

Gorostegui compagina su actividad artística con encargos para estudios de arquitectura y con la docencia.