Histrión Teatro presentará en diciembre en la Muestra 'Dysphoria' con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya. Palen

El Aula de Artes en Vivo de la UC se estrena con la 36 edición de la Muestra Internacional de Teatro

Cuatro compañías, desde el próximo día 7 a final de año, configuran las citas de la programación que abre el espacio escénico, bajo la dirección del profesor Ignacio Haya

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

La exploración y la metáfora del viaje hacia la profundidad de uno mismo; la memoria y el documento hasta el fondo de la tierra, ... donde habitan los desaparecidos; un monólogo arriesgado y lleno de teatralidad que pone el foco en la reciente ley trans; y, finalmente, una pieza de danza contemporánea que da vida a cinco personajes femeninos de los años 20, configuran los territorios, las voces y las propuestas escénicas de la 36 edición de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo Universidad de Cantabria (UC) que tendrá lugar este otoño. Son cuatro citas entre la investigación y la exploración, el compromiso y la creatividad a través de la diversidad de lenguajes, que llegarán al público entre el 7 de noviembre y el 19 de diciembre. El Colectivo Doos, con creación y textos de Eva Guerrero, abrirá con 'Tierra de nadie' la programación. Y 'Tabú', del colectivo Glovo, bajo la creación de Esther Latorre y Hugo Pereira, centrará la clausura de esta edición.

