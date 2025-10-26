El Aula de Artes en Vivo de la UC se estrena con la 36 edición de la Muestra Internacional de Teatro

La exploración y la metáfora del viaje hacia la profundidad de uno mismo; la memoria y el documento hasta el fondo de la tierra, ... donde habitan los desaparecidos; un monólogo arriesgado y lleno de teatralidad que pone el foco en la reciente ley trans; y, finalmente, una pieza de danza contemporánea que da vida a cinco personajes femeninos de los años 20, configuran los territorios, las voces y las propuestas escénicas de la 36 edición de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo Universidad de Cantabria (UC) que tendrá lugar este otoño. Son cuatro citas entre la investigación y la exploración, el compromiso y la creatividad a través de la diversidad de lenguajes, que llegarán al público entre el 7 de noviembre y el 19 de diciembre. El Colectivo Doos, con creación y textos de Eva Guerrero, abrirá con 'Tierra de nadie' la programación. Y 'Tabú', del colectivo Glovo, bajo la creación de Esther Latorre y Hugo Pereira, centrará la clausura de esta edición.

La Muestra es una de las convocatorias tradicionales del otoño escénico que, a lo largo de los años, ha permitido servir de escaparate de las tendencias, búsquedas y experimentos de la evolución escénica. Muchas de ellas plasmadas en ocasiones en estrenos y en montajes insólitos que han tenido su punto de partida al amparo de la programación anual de esta cita.

Agenda de la muestra 7 de noviembre Inauguración. Doos Colectivo. 'Tierra de nadie'. Creación y textos Eva Guerrero.

28 de noviembre. Proyercto43-2. Teatro documental y objetos. 'Federico. No hay olvido, ni sueño carne viva'. Dramaturgia y dirección: María San Miguel.

12 de diciembre. Histrión Teatro. 'Dysphoria'. Monólogo de ficción documental. Dramaturgia y dirección María Goiricelaya.

19 de diciembre. Colectivo Glovo. 'Tabú'. CreaciónEsther Latorre, Hugo Pereira.

No obstante, esta 36 edición se celebrará bajo una doble novedad en la estructura académica y cultural de la institución y, en particular, de las Aulas de Extensión Universitaria, ventanas públicas de la UC que encauzan actividades y convocatorias literarias, cinematográficas, musicales o relativas al patrimonio, entre otras.

Por un lado, la de la Muestra es la primera programación bajo la dirección del profesor Ignacio Haya, que sucede en esta responsabilidad al que fuera director del Aula de Teatro de la UC desde el año 1986 hasta la pasada primavera: Francisco Valcarce, director de La Machina Teatro.

Y en paralelo el desarrollo de la Muestra se organiza bajo la puesta en marcha del Aula de Artes en Vivo, también bajo las órdenes de Haya y que cuenta, no obstante, con una Comisión Artística integrada por el propio director; la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra; la directora del Área de Aulas de Extensión Universitaria, Eva Cuartango, y tres artistas y especialistas: Rita Cofiño, José Santos y Cristina Samaniego.

En este sentido, y dado el reciente relevo en la Dirección de la Muestra, ha sido la directora del Área de Aulas, Eva Cuartango, quien ha asumido la iniciativa de la organización de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de Santander, más la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Todas las representaciones tendrán lugar a las 20 horas en el Paraninfo de la UIMP y las entradas se podrán adquirir desde mañana lunes a través de la plataforma universitaria Me apunto.

Ampliar 'Tierra de nadie' del Colectivo Doos abre la programación. Eva Guerrero

El nuevo responsable del Aula, Ignacio Haya , defiende que en esta programación que aglutina cuatro espectáculos, asoman algunas de las señas de identidad del nuevo proyecto, las cuales «van adoptando una forma y naturaleza que será cada vez más nítida». La exploración de espectáculos que reconocen en la transversalidad de los lenguajes artísticos (música, danza, voz, texto, cuerpo, etc.) oportunidades de belleza escénica para poner en relieve asuntos socialmente relevantes, que nos interrogan, es el rasgo y tendencia más destacado a su juicio.

Asimismo, la selección de piezas escénicas, pensadas para un público ya fiel a esta programación y que también da la bienvenida a cualquier otro que quiera acercarse por primera vez, es fruto de «un trabajo colaborativo en el que cabe destacar la labor realizada por la Comisión Artística que nace de la mano del Aula. En este sentido, subraya, «contar con el apoyo de expertos de nuestra región, en las distintas disciplinas artísticas, nutre nuestro compromiso con el tejido social y artístico que existe en nuestra comunidad».

En Ignacio Haya, doctor en Educación por la UC, docente e investigador, sus líneas de trabajo convergen en dos ámbitos interconectados: la pedagogía y el teatro social. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas, libros y guías divulgativas. Su trayectoria y formación académica se complementan con la formación actoral, teatral y estudios en interpretación en diferentes escuelas de Teatro de Cantabria y Madrid, además de su participación en diversos cursos monográficos. También ha estado implicado en la elaboración de diferentes producciones teatrales profesionales. Asimismo, ha sido miembro del Grupo de Teatro de la UC y docente en el Taller de Teatro de esta misma universidad. Buena parte de su actividad investigadora explora el teatro como herramienta artística al servicio de la mejora social, vinculada con su especialización en el Teatro Social.

Ampliar 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' es un documento que viaja hasta el fondo de la tierra. Vir Pintado

Doos Colectivo, que inaugura el día 7 la Muestra, de la compañía de Eva Guerrero, se caracteriza por la poética, la emocionalidad, la intensidad expresiva de sus intérpretes y la música en vivo. Nace oficialmente en 2013 cuando constituye el grupo junto a Jemima Cano, pero es heredera de proyectos anteriores de la propia directora firmados bajo otros nombres. De esos primeros espectáculos se mantiene una mezcla de danza y palabra, con especial presencia de intérpretes femeninas y propuestas que, pese a ser contemporáneas, conectan con nuevos públicos.

'Tierra de Nadie' habla de principios y finales, de distancias, de los distintos cuerpos que forman un cuerpo y las relaciones entre ellos, habla de las reglas no escritas, de márgenes y orillas, de encuentros y desencuentros... Pero, ante todo, «habla del cuerpo, del cuerpo y su naturaleza y de la política entre los cuerpos».

Una montaje sobre el escenario plasmada en danza, voz, música en directo, naturaleza, atmósferas poéticas, cuerpos extraños, sonidos evocadores y mujeres que también son animales.

Bajo la creación, dramaturgia y dirección de María San Miguel y la composición colectiva y elenco integrado por Alba Muñoz, Pablo Rodríguez/ Luis Heras, y la propia San Miguel la compañía Proyecto 43/2 será la protagonista de la segunda comparecencia en Las Llamas. La compañía de teatro documental desde 2009 aborda su labor bajo un lema: «Empezamos por intuición, seguimos por convicción». En Santander pondrá en escena 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', «un documento entre el recuerdo, el deseo y la imaginación que viaja hasta el fondo de la tierra, donde habitan los desaparecidos y desaparecidas».

El colectivo asegura que «esto no es otra ficción sobre Federico García Lorca. Esto es un lugar de especulaciones poéticas. Y decimos bien. Decimos especulaciones porque no hay nada definitivo hasta que el laboratorio de genética diga lo contrario».

El proyecto de investigación documental y artística incluye además un pódcast homónimo y una sección llamada 'Tejer memoria' que apareció en La Ventana de la cadena Ser el pasado verano. Proyecto 43-2 discurre por tres líneas de trabajo: la artística, basada en la investigación y búsqueda de un lenguaje propio a través de un riguroso proceso documental y una puesta en escena que nace de la elaboración de dramaturgias propias; la pedagógica, compuesta por varias actividades destinadas a jóvenes, adultos y colectivos especiales en las que utiliza la herramienta teatral como elemento de transformación del conflicto y encuentro con el otro; y la documental audiovisual que reúne en formato audiovisual videográfico sus trabajos de investigación y los procesos de entrevistas que son motor de sus montajes.

Histrión Teatro abrirá diciembre con 'Dysphoria', con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya, y protagonizada por Gema Matarranz. Un monólogo de ficción documental que toma como disparadero los recientes casos de fraude de género acontecidos en el Reino Unido para revisar el conocimiento y la repuesta social que hoy en día somos capaces de ofrecer ante estas situaciones; «un texto que recorre con delicadeza el vacío legal, la preocupación social y el sufrimiento que estos casos y sus particularidades generan a sus protagonistas». La trayectoria artística de Hstrión se sostiene en base a dos elementos fundamentales: «La defensa del texto como elemento estructural que sujeta con firmeza la propuesta artística y la interpretación como vínculo estrecho entre los intérpretes y el espectador».

Finalmente, bajo la creación de Esther Latorre, Hugo Pereira e interpretación de ambos, más Clara Ferrão, Sybila Gutiérrez y Fran Martínez, el colectivo Glovo pondrá en escena 'Tabú'.

Una pieza de danza contemporánea que da vida a esos cinco personajes femeninos en un ambiente carnavalesco del rural gallego. A través del movimiento, cada mujer revela su tabú en una propuesta dinámica y accesible para todo tipo de público.

Glovo nace en 2016 bajo la dirección de Latorre y Pereira, generando así un espacio de creación donde ambos, intérpretes y coreógrafos, desenvuelven conjuntamente su faceta más imaginativa. Residentes en Galicia, trabajan en la creación de la escena tanto para teatros como espacios no convencionales. Además, y paralela a esta faceta creativa, la compañía busca aportar semilla al tejido generando espacios de colaboración con otras agrupaciones y artistas procurando el acercamiento entre el mayor número de creadores, no solo en Galicia sino con una proyección internacional notable, haciendo hincapié en el interés por la eliminación de la barrera cultural invisible entre Galicia y norte de Portugal.