Retrato de Concha Espina en 1920. C.O.

El Aula de Letras programa este otoño ciclos sobre oralidad y escritura y Concha Espina

La programación del espacio de la UC que dirige Macarena García Avello dedica su apertura al Centenario de la obra 'La Señora Dalloway' de Virginia Woolf

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Revisitar los clásicos, una nueva entrega de la Bibliodega, la relación entre oralidad y escritura y la figura de Concha Espina son parte de ... la programación del Aula de Letras de la Universidad de Cantabria. La hoja de ruta de otoño del organismo que dirige Macarena García-Avello, se pone en marcha con la sección 'Revisitar los clásicos' que el Aula de Letras dedicará a los 100 años de una obra fundamental en la literatura del siglo XX: 'La Señora Dalloway' de Virginia Woolf. Una ponencia de Laura Lojo-Rodríguez, catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Santiago, abordará su huella el día 31 en la Sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo.

