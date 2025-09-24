El Aula de Letras programa este otoño ciclos sobre oralidad y escritura y Concha Espina

Revisitar los clásicos, una nueva entrega de la Bibliodega, la relación entre oralidad y escritura y la figura de Concha Espina son parte de ... la programación del Aula de Letras de la Universidad de Cantabria. La hoja de ruta de otoño del organismo que dirige Macarena García-Avello, se pone en marcha con la sección 'Revisitar los clásicos' que el Aula de Letras dedicará a los 100 años de una obra fundamental en la literatura del siglo XX: 'La Señora Dalloway' de Virginia Woolf. Una ponencia de Laura Lojo-Rodríguez, catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Santiago, abordará su huella el día 31 en la Sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo.

'William Shakespeare. Una vida entre el caos y el orden' es otra entrega prevista de Revisitar los clásicos. En este caso la propuesta es una conferencia de Juan Emilio Tazón, escritor y profesor jubilado de la Universidad de Oviedo. La cita, que se celebrará el 25 de noviembre, corresponde a la programación del trimestre anterior.

En la Bibliodega, Club de Lectura del Aula de Letras y la Librería Gil, el libro protagonista es '¿Qué fue de los Lighthouse', que será comentado con su autora, la escritora y periodista cántabra Berna González Harbour el 24 de noviembre en la librería santanderina. 'Bruno Munari: Libros ilustrados para pequeños y grandes lectores. Crea tu primer libro de cuentos' es el epígrafe del taller para familias que impartirán Giuliano Camilleri y Alicia Oceja de ArtPapel. Book Studio, el 28 de ese mes.

Ciclo Voz y Texto

Otra de las propuestas monográficas es el ciclo 'Voz y Texto: Límites y Fronteras entre oralidad y escritura', cuyo objetivo es «explorar la relación a través de tres perspectivas: la influencia de la poesía y prosa escrita en la música, concretamente en las letras de canciones, la oralidad dentro de la novela y la poesía recitada». Para ello, el Aula que dirige García-Avello propone las siguientes ponencias: 'El Mal Querer: Amor, desamor y literatura en el rock español', de Igor Paskual, el 6 de noviembre; 'Mi abuela Conchita y la democratización de la literatura', de Luis Mario, el 21 de noviembre y 'La revelación es: descubrirse a una misma leyendo lo que escribe', de Alejandra Martínez de Miguel, el 5 de diciembre.

Por último, para conmemorar el setenta aniversario del fallecimiento de Concha Espina, el Parlamento de Cantabria y la UC organizarán una exposición con el fin de destacar su importancia cultural y también su figura como mujer pionera en muchos aspectos sociales. En paralelo un ciclo de conferencias, a través del Aula de Letras, recorrerá su legado mediante cuatro ponencias: 'El mundo que yo sueño. Concha Espina y su huella junto a otras intelectuales en la carrera por la igualdad' correrá a cargo de Cristina Martínez Torres, el 21 de este próximo mes de octubre. Una segunda propuesta es la de Concha Espina y 'el problema de los sexos en los felices años 20' es la conferencia de Rebeca Rodríguez Hoz, el 28 de ese mes. 'Desde la juventud de una poeta santanderina a la madurez de una escritora universal' es el epígrafe de la charla que impartirá Cristina Fernández Gallo el próximo 4 de noviembre. Cerrará el ciclo la propia Rodríguez Hoz con 'El feminismo cristiano e hidalgo de Concha Espina', esta vez en la Casa de Cultura Hermilio Alcalde del Río de Torrelavega.