El Aula de Teatro de la UC, en el adiós de su director Francisco Valcarce, estrena dos obras

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 28 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dos obras, en otros tantos montajes diferentes, casi opuestos, configuran el programa especial del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria con el que se cierra el mes y la temporada. La doble cita está centrada en el estreno de las obras 'Bohéme' y 'Amor Eterno' los próximos días 30 y 31, viernes y sábado, en el Paraninfo de las Llamas. Además será el adiós de Francisco Valcarce, tras cuatro décadas como director de la veterana entidad.

Precisamente es el responsable de la coordinación y producción de las creaciones escénicas citadas con sendas directoras al frente, Rosa Casuso y Elena Martinaya, respectivamente.

Al margen de los estrenos, la cita es histórica por cuanto Valcarce, responsable de la organización universitaria desde hace cuarenta años, tras una intensa e ingente labor, también director de La Machina Teatro, deja el Aula. Valcarce recibirá el sábado un homenaje por parte de la comunidad universitaria como gratitud a su dedicación, que ha llevado a la agrupación de la UC a ser una de las más laureadas del panorama universitario español. El reconocimiento más reciente tuvo lugar a principios de este año con la obtención de dos galardones en los IX Premios de la Federación Española de Teatro Universitario.

En el caso de 'Amor eterno', obra de Silvia Rivero López, galardonada con el Premio de Teatro Breve Isaac Cuende del Consejo Social de la UC, el montaje está protagonizado por Nieves Melón Tascón, Iris Mestre Grau y Alfonso Soláns Díaz-Mariblanca. Silvia Rivero, exalumna del Máster de Innovación e Investigación en Contextos Educativos, explica que la obra, «una historia sencilla y profundamente humana», aborda un asunto de actualidad como la soledad impuesta en una sociedad marcada por la tecnología.

Su autora define la obra como una emotiva reflexión sobre la soledad no deseada a la que muchas personas mayores se enfrentan y sobre cómo el tiempo de calidad que compartimos con ellas puede significar mucho más de lo que imaginamos. «En un contexto cotidiano y cargado de ternura, la obra pone en evidencia cómo, en un mundo dominado por las prisas, a menudo olvidamos lo esencial: la presencia, la escucha y el afecto». Una historia, sencilla y profundamente humana, que «nos recuerda que los pequeños gestos pueden convertirse en grandes actos de amor y que no siempre hay segundas oportunidades para demostrarlo». El desenlace invita a reflexionar: «El amor no espera y debemos valorar a quienes nos lo dieron todo, antes de que sea demasiado tarde». Una pieza cercana, conmovedora y profundamente necesaria, que nos ayuda a detenernos, mirar a nuestro alrededor y reconocer lo verdaderamente importante.

Por su parte, 'Bohème', sobre la obra de Puccini, es un espectáculo adaptado y dirigido por Rosa Casuso con escenografía y atrezzo de Pedro Calderón. El reparto lo configuran Eric del Río, Africa Fernández, Ito López-Alonso, Alicia Castañera, Borja Gutiérrez Carrera, Alberto Ahnert, Alfonso Escalada, Marc Raich, María Maza, Ángela Gutiérrez y Aroé Ortega.

Casuso, artífice del proyecto, confiesa que cuando vio esta ópera por primera vez, se quedó «fascinada con sus personajes y con la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Con el espíritu rebelde de las mujeres que frecuentaban los cafés parisinos, desafiando las normas sociales de la época». Este montaje es su homenaje a todos los artistas. «Ojalá pueda reflejar toda la admiración que siento por ellas y por ellos». El término bohemia apareció por primera vez de la mano de Henry Murger (1822-1861) quien, a mitad del siglo XIX, relataba en su novela Escenas de la vida Bohemia, cómo transcurría la vida cotidiana de sus amigos artistas en el Barrio Latino de París. Y en ella se inspira Giacomo Puccini cuando compone su maravillosa ópera 'La Bohème'. La bohemia estaba integrada por artistas libres, de ideas progresistas e inconformistas con la sociedad burguesa que intentaba engullirlos. Defensores, ante todo, de la justicia y la libertad que reivindicaban a través de su arte.

La bohemia ignorada, compuesta, según Henry Murger, por «artistas pobres, indigentes, condenados fatalmente a la ley del incógnito, porque no saben o no consiguen hallar un poco de publicidad para atestiguar su existencia en el arte, ni mucho menos demostrar lo que podrían llegar a ser cualquier día».

En ambas jornadas de estreno, el precio de la entrada es de dos euros, y deberá adquirirse en la web meapunto.unican.es.