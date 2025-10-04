El auténtico 'perreo'

Los perros, como los humanos, reaccionan a la música según el tono. Al parecer, es más fácil que ladren cuando escuchan heavy metal, un sonido ... que les frustra, que cuando suena una melodía clásica, con efecto calmante. Tal vez sea así. Lo que es un hecho es el papel protagonista que este animal ha tenido en los trabajos de cientos de cantantes a lo largo de la historia. En algunos temas su presencia es sólo metafórica, como en 'Hound dog', de Leiber y Stoller vía Big Mama Thornton, popularizada por Elvis, sobre un mujeriego perro de caza; en 'Dogs' de Pink Floyd, acerca del despiadado mundo empresarial, o la más explícita 'I wanna be your dog' de los Stooges de Iggy Pop sobre la sumisión.

Menos simbólica resulta 'Walking the dog' (1963), de Rufus Thomas, donde su paseo con el perro se adereza con silbidos y llamadas al chucho, como haría cualquier dueño. Un himno canino que ha sido recreado por Rolling Stones, Roger Daltrey, Everly Brothers, Aerosmith, Doctor Feelgood o The Flamin' Groovies, entre otros. Y sí, hay muchas canciones felices de dueños satisfechos en los repertorios de los Beatles, Cat Stevens, Led Zeppelin, Neil Young, Peter Frampton, Dolly Parton, Norah Jones... Y también narraciones agridulces, como la de 'No dogs allowed' (1969), en la que José Feliciano narra su experiencia al aterrizar en Londres y prohibirle la entrada a su perro guía a menos que hiciese una cuarentena de seis meses. El puertorriqueño voló de vuelta el mismo día.

De perros guía también sabe lo suyo la cantante canaria Fabiola Socas, quien grabó 'Ella' para 'Orlee', una labrador formada en Leader Dogs for the Blind, toda una institución de Rochester Hills, al norte de Detroit. Otro artista invidente, Serafín Zubiri, brindó 'Kron' a su labrador retriever, capaz de guiar al navarro por una pista de patinaje en línea a toda velocidad.

Ampliar Fabiola Socas con 'Orlee', su guía. J. F.

Historias hay muchas, algunas salvajes, como la que cuenta Jorge Muñoz-Cobo, líder de la banda de Gijón Doctor Explosión: «En mi casa de Villa Conchita teníamos a 'Nerón', un perro negro famoso en el barrio por su agresividad desmedida. Un día, tras escaparse, atacó a los dos cisnes negros que el ayuntamiento había soltado en un parque cercano. No quedaron ni las plumas». Pero «la cosa fue a peor porque 'Nerón' estuvo a punto de matar a la vecina que nos traía los huevos a casa. Le pararon cuando estaba a punto de morderla en el cuello». El animal quedó inmortalizado en 'Perro de convento' de su banda paralela Las Munjitas del Fuzz.

La historia del navarro Pello Reparaz, líder de Zetak, actual fenómeno de la música en euskera que llenará el estadio de San Mamés en dos ocasiones el próximo año, resulta más conmovedora. En 2023 adoptó a 'Mahats' en la plataforma @sos_abuelos de animales ancianos. «Allí apareció el anuncio de una perra mayor y ciega encontrada en un bosque de Ciudad Real. Sin pensarlo dos veces cogí el coche y me la traje a casa, a Arbizu». Y aunque le daban un año de vida «por sus problemas -un soplo en el corazón, artrosis, un tumor…-», ya llevan dos años juntos,

También es emotiva la aportación del granadino Antonio Arias, exbajista de 091. «Durante las mezclas de un disco de Lagartija Nick, junto a Fino Oyonarte, mi perrita 'Leia', que estaba debajo de la mesa de mezclas, sufrió un ataque epiléptico. Menos mal que había un veterinario cerca que le pudo poner una inyección a tiempo. Así nació 'El shock de Leia', título de una canción y de nuestro disco de 2007». El recuerdo de Olegario Méndez, bajista de la banda asturiana Los Berrones, en Tolivia, es más montañero. «Subiendo a Peña Mea, a 1.560 metros de altitud, el 'perru' sufrió un golpe de calor y pensé que ahí se quedaba. Al final logré bajarle la temperatura a base de agua que tenía que ir a buscar a 400 metros o más. Casi reviento», recuerda entre risas.

Ampliar Pello Reparaz y 'Mahats', la perra ciega que adoptó en 2023. J. M.

El invento de Kelly Slater

La anécdota 'deportiva' llega de la mano de José Pellón, surfista y novelista, además de cantante y líder de la banda Melopea de Suances (Cantabria). «Mi colega 'Chico' se puso a tirar del invento de la tabla del campeón del mundo Kelly Slater mientras hacía estiramientos para entrar en una manga donde se jugaba mucho. Kelly, que también ama a los perros, se puso a jugar con él y las imágenes se vieron en todo el mundo». El malagueño Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible, recuerda a 'Carmela', «una pastor catalán con mezcla que para llegar a la casa de mi padre, que estaba muy cerca, esperaba a que alguien le abriera la puerta del ascensor y bajaba por su cuenta. Todo por unas cortezas de jamón».

Beatles, Led Zeppelin, Neil Young o Dolly Parton son algunos de los artistas que han cantado historias 'perrunas'

Hay un buen número de músicos urbanitas que han encontrado el hogar con sus animales en el medio rural. Es el caso de Ignacio Garbayo, líder de Zodiacs, que se fue de Getxo a Villanueva de la Vera (Cáceres), donde convive «con 'Ringo', mezcla de braco, muy listo, y 'Elvis', un podenco andaluz muy escapista y tontín». También el bilbaíno Juantxu Olano, bajista de La Gripe y Platero y Tú, disfruta en un caserío de Muxika de cabras, ponis, gatos, gallinas y dos mastines, 'Kira' y 'Canela', rescatada en Mérida, y 'Txispa', «un labrador con mezcla que nos eligió a nosotros en un centro de adopción de Bilbao, porque en cuanto nos vio no paró de llamar nuestra atención».

Ampliar Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos, juega con 'Deva'. J. M.

Javi Vacas, mánager y músico de Sex Museum o Los Coronas, muy fan del gran danés, disfruta en su casa de la sierra de Guadarrama junto a 'Merle' y 'Marilyn', orgulloso además de su papel de criador, porque «tras sacar adelante una camada de seis cachorros, varios de mis colegas músicos tienen a los hijos y hermanos de mis perros». Pero aún queda la historia más romántica, la de Juancar Parlange, líder de bandas vizcaínas como Bonzos, Los Clavos o Help Me Devil. «Tras una larga caminata con una amiga y mi pastor alemán 'Blondie', la chica se despide frente a mi casa y se va. Ya dentro, le quito la correa y la perra sale disparada a la calle, algo que nunca había hecho. La sigo corriendo y veo que cien metros más allá ha alcanzado a mi amiga . No se habían visto antes, pero algo debió sentir y me lo quiso demostrar, porque esa amiga es ahora mi mujer».

Hay casi tantas historias como músicos con perro: la granadina Amparo Sánchez, Amparanoia, duerme con su chow chow mezclado con golden y sus dos chihuahuas, mientras Olaia Maneiro, de Tanxugueiras, saluda junto a 'Tanxu', su mini pinscher, a los peregrinos recién llegados a la plaza del Obradoiro y Jesús Cifuentes, cantante de Celtas Cortos, se da una vuelta «con Deva, una mil leches de doce años» por el barrio Girón de Valladolid. El valenciano Ovidi Tormo, de Los Zigarros, nos presenta a su galgo 'Whippets', y la cantautora alicantina de Tibi, Inma Serrano, confirma que ella prefiere los collies. El asturiano Paco Martínez, Paco Loco, productor y ex de Australian Blonde o Los Locos, tiene hasta cinco perros de aguas en El Puerto de Santa María; dos anteriores, 'Marietta' y 'Georgia', aparecían en una canción de Facto Delafé y las Flores Azules.

Ampliar Amparanoia con una de sus chihuahuas. J. M.

Y es que cuando un amigo se va los artistas encuentran en una canción su mejor despedida. Así lo hicieron el gaditano Juanito Makandé en 'Churrete y Ringo', en recuerdo de su perro y el de su amigo El Canijo de Jerez; Dani Martín, en 'El cielo de los perros'; Mägo de Oz, en 'Espera en el cielo', y el rapero Porta en 'Ausente'. Se podría seguir, pero, como diría Michael Ende, creador del perro-dragón 'Falkor' en su novela más famosa, esa es otra historia.

Diez portadas clásicas con protagonistas caninos

'Everybody Knows This Is Nowhere' (1969). Neil Young With Crazy Horse

Neil y su perro 'Winni', abreviatura de Winnipeg, posando en Topanga Canyon, a las afueras de Los Ángeles.

'Déjà Vu' (1970). Crosby, Stills, Nash & Young

El cuarteto aparece junto al batería y al bajista de la banda, Dallas y Greg, a los que se menciona en portada. El perro es el único sin identificar.

'One Man Dog' (1972). James Taylor

El artista con su perro 'David' en una imagen tomada por Peter, el hermano de Carly Simon, cuando estaban en la cabaña del cantante.

'Tusk' (1979). Fleetwood Mac

Polaroid de Peter Beard de 'Scooter', el perro del productor e ingeniero del disco, Ken Caillat, mientras le tira de la pernera del pantalón.

All Shook Down' (1990) The Replacements

Perros callejeros en Newport (Kentucky) en la esquina de la 7ª Avenida con Brighton Street.

'American Recordings' (1994) Johnny Cash

Instantánea de Andy Earl, donde dos perros se acercaron al Hombre de Negro y se sentaron a su lado. ¿Leyenda urbana?

'Parklife' (1994) Blur

Imagen del fotógrafo deportivo Bob Thomas, tomada en una carrera de galgos en el canódromo de Romford, cerca de Londres, en 1988. La portada salió en sellos de correos.

'Miaow' (1994) The Beautiful South

Cuadro del artista alemán Michael Sowa. La portada se tuvo que cambiar por la reclamación de RCA, propietaria de la imagen de 'La voz de su amo'.

'Alice in Chains' (1995) Alice In Chains

El fotógrafo Rocky Schenck convocó a personas con perros de tres patas para que se reunieran en un parque y tomar imágenes. Antes recibió esta foto por fax.

'Odelay' (1996) Beck

Fotografía de Joan Ludwig para una revista canina tomada en julio de 1977. Se trata de un komondor, un perro pastor húngaro.