Balta Gallery, que cumple un año, acoge desde hoy el regreso de Carlos Puente

Balta Gallery, galería de arte moderno y contemporáneo, cumple un año desde su apertura en Santander en julio de 2024. Tras una sucesión de exposiciones ... y actividades, caso de muestras como la inaugural de José Manuel Ciria o el diálogo entre Okuda y Roberto Orallo, entre otras, más la participación de la sala en la reciente edición de la feria Artesantander, el proyecto internacional de la empresaria lituana Jurate Sodeikiene -que se ubica en la intersección de las calles Lope de Vega y Valliciergo, en la capital cántabra-, acoge desde hoy el regreso del pintor cántabro Carlos Puente de Ambrosio. Sus obras se exhibirán bajo el epígrafe 'Kanenes patafísicos' -inauguración a las 19.30 horas- hasta el próximo 30 de septiembre.

El pintor nació en Santander en 1950 y es reconocido por una trayectoria internacional que lo ha llevado a consolidarse como una figura destacada en el ámbito del arte contemporáneo europeo. Formado en España, su carrera dio un giro decisivo al trasladarse a Italia, donde desarrolló una estética profundamente personal en diálogo con las vanguardias históricas y los lenguajes contemporáneos.

La clave El elemento fascinante de su pintura radica en el uso deliberado del color como provocación visual y poética Factor diferenciador

En su obra convergen elementos de la tradición simbólica y expresionista, particularmente influenciados por el movimiento CoBrA, pero reinterpretados desde una perspectiva visual marcada por una intensa carga cromática, una iconografía mitológica y una sensibilidad urbana. Ha expuesto en importantes galerías como la San Carlo Gallery (Milán) y ha participado en subastas internacionales.

Uno de los aspectos más fascinantes de su pintura es «el uso deliberado del color como provocación visual y poética, que rompe con la lógica mimética para acceder a una experiencia casi alucinatoria del cuadro». Puente no representa el mundo tal como es, sino tal como podría soñarse: «Sus paisajes, figuras y composiciones trasladan al espectador a un plano simbólico donde el erotismo, el mito y lo fantástico se entrelazan». En ese sentido, su obra no se contempla: se atraviesa.

Ampliar Otra obra que Carlos Puente mostrará en Balta Gallery. DM

Carlos Puente de Ambrosio ha realizado numerosas exposiciones en España y Estados Unidos a lo largo de su trayectoria. Una selección de las más relevante: y significativas son las celebradas en el Museo Díaz Caneja (2012/13); Sala La Paloma (Madrid, 2012); Galerie Internationale (Nueva York, varias veces) y Museo Municipal de Bellas Artes (Santander, 1985), más Hillier Art Space (Washington D.C., 1981).

Hace muchos años que Carlos Puente no exponía en su ciudad natal. Lo mismo sucedió al inicio de la pasada década cuando tras un largo paréntesis recaló en Del Sol St. Art Gallery (hoy ya desaparecida) con una explosión de formas y colores, en pintura y escultura.

Siempre se ha destacado la ironía en su obra, pero sobre todo la mezcla de alegría, juego e iluminación vital. En un texto de la historiadora del arte Marinella Paderni (Milan, 1964) subraya que la primera vez que uno se encuentra con una obra de Carlos Puente, «se siente invadido de asombro, o mejor, del abandono placentero de la vista en el seguir excéntricos ensamblajes de formas inusuales. Viene estimulado preceptivamente en el tentativo de organizar la imagen a nivel consciente, que llama a su vez a lo imaginativo».

Estimulación intensificada en una segunda fase de una gama cromática audaz: «Los colores primarios dominan sobre los adyacentes, y su reclamo prevalece y regula el modo de visión centrífuga o puramente ascensional. Pero después de habernos recuperado del efecto del asombro, se necesita dar un paso adelante y superar el punto tradicional de acercamiento a un cuadro». Es decir, «el acto de ponerse frente a un cuadro en un espacio más allá de nuestro consciente, donde nuestra mirada y nuestro pensamiento deben de renovarse, traspasar la línea que nos separa de la obra y entrar en la trama iconográfica».

Solo a través de la rotura de las pautas clásicas de lectura del mundo pictórico se puede entrar en el núcleo creativo de Puente y entender, dice el texto crítico, «el sistema de relación que explica la función poética y simbólica del mismo». Porque Puente «investiga en profundidad y busca una pulsión todavía latente de expresión pictórica pura, real, forzando de continuo el umbral de la representación ilusionista o subreal, llevándola peligrosamente al límite».