Una de las obras que Carlos Puente mostrará en Balta Gallery. DM

Balta Gallery, que cumple un año, acoge desde hoy el regreso de Carlos Puente

El artista santanderino reúne sus obras en la muestra 'Kanenes patafísicos', que exhibirá hasta final de septiembre

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Balta Gallery, galería de arte moderno y contemporáneo, cumple un año desde su apertura en Santander en julio de 2024. Tras una sucesión de exposiciones ... y actividades, caso de muestras como la inaugural de José Manuel Ciria o el diálogo entre Okuda y Roberto Orallo, entre otras, más la participación de la sala en la reciente edición de la feria Artesantander, el proyecto internacional de la empresaria lituana Jurate Sodeikiene -que se ubica en la intersección de las calles Lope de Vega y Valliciergo, en la capital cántabra-, acoge desde hoy el regreso del pintor cántabro Carlos Puente de Ambrosio. Sus obras se exhibirán bajo el epígrafe 'Kanenes patafísicos' -inauguración a las 19.30 horas- hasta el próximo 30 de septiembre.

