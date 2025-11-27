Bernardo Riego y El Aula de Fotografía de la UC, en el Encuentro del Casyc PHoto

Guillermo Balbona Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un nombre y un espacio: Bernardo Riego y el Aula de Fotografía. Historiador, investigador y autor de numerosas obras de estudio y ensayo, fue el artífice de desarrollar un proyecto no solo en sus lógicas dimensiones y funciones, sino en tareas, en muchos casos pioneras, que forjaron una identidad más intensa que la que corresponde a lo académico. Ahora el Espacio Pablo Hojas, Casyc PHoto-Fundación Caja Cantabria, presenta un nuevo PHotoEncuentro, desde las 19.00 horas en la sede de San Celedonio, 36, que tiene como protagonista a Bernardo Riego, donde hablará de la importancia que tuvo, en la vida cultural cántabra, el Aula de Fotografía de la UC. En 1987, el vicerrector Manuel González Morales acometió el diseño de Extensión Universitaria en la institución académica en la que se incluía un Aula dedicada inicialmente a «cursillos para aprender a revelar en el laboratorio», que se había montado en el ático del Edificio Interfacultativo y a técnicas fotográficas para que los alumnos aprendieran a tomar fotos con sus cámaras. En aquel momento una serie de personas, entre las que se encontraba Riego, propusieron al vicerrector un proyecto más «ambicioso y acorde» con lo que significaba la conexión con una sociedad que vivía bastante alejada de su única universidad entonces. De esa idea nació el Aula. Vincular a los entonces jóvenes creadores de la región con los autores más avanzados del país, en aquellos momentos de visibilidad internacional de la fotografía española, fue el objetivo esencial. Todos los que fueron creadores fotográficos relevantes a nivel nacional e internacional, entre 1987 y el 2001 pasaron por el Aula de la UC, que fue también pionera en España en la formación. Fue una de las primeras que abordó junto a la Universidad Carlos III, con Antonio Rodríguez de las Heras, la creación de contenidos multimedia. Ningún vicerrector posterior puso en duda la importancia del proyecto que se acometió a partir de 1987 y que abordó también aspectos de comunicación social como la cámara oscura de Miquel Nauget que se expuso en el espacio portuario en 1993, o una panorámica fotográfica gigante que pertenece al patrimonio documental de la Universidad.

Riego (Santander, 1955), historiador de la Fotografía, especializado en cultura visual, tras la dirección del Aula, de 1992 a 2001, ejerció como director de Exposiciones de la UC y profesor. También fue pionero en la formación, en la década de los años 90, y dirigió el proyecto europeo Ciudades Digitales de Cantabria. Toda esa experiencia ha sido relatada en el libro editado por Manuel Blanco y Nekane Parejo: 'Historias de la fotografía del siglo XXI'. Tras su jubilación forzada, y no esperada, de la UC por el anterior equipo rectoral de Ángel Pazos, es investigador del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid.