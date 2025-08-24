El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cántabro Jaime Martín vuelve al FIS con una de las dos orquestas de las que es director titular, la Sinfónica de Melbourne . FIS

Jaime Martín

Músico
«El buen director, como un entrenador de fútbol, debe pasar antes por el banquillo»

El santanderino regresa hoy domingo al FIS, que dirigió durante once años, al frente de la Sinfónica de Melbourne y con el programa «que me hizo querer ser músico»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

De la flauta al podio, de Europa a Oceanía y América. La carrera de Jaime Martín (Santander, 1965) se ha consolidado como la de uno ... de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el panorama internacional. Hoy domingo vuelve a su tierra para reencontrarse con el Festival Internacional de Santander, al frente de la Sinfónica de Melbourne y con la pianista Khatia Buniatishvili como solista. Un concierto que tendrá lugar en la Sala Argenta, a las 20.00 horas, que es muy especial para él y que le permite volver a un Festival que dirigió durante once años y que le ha permitido conocer mucho mejor al público.

