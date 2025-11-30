El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La compañía invitada Proyecto Larrúa y su 'Sangre y Klorofila'. Maider Jiménez

Café de las Artes acogerá La Reunión en Danza para visibilizar la danza emergente

El proyecto seleccionado en 'Tan Cerca', el programa que vincula Santander, Bilbao y Logroño, celebra el próximo sábado la muestra de cuatro creaciones

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:49

Comenta

Visibilizar la danza contemporánea emergente y acercarla a la ciudadanía es el objetivo de la nueva edición de La Reunión en Danza (La RED), uno ... de los proyectos seleccionados en el programa de ayudas culturales 'Tan Cerca' que promueven Santander, Bilbao y Logroño. El próximo sábado, día 6 de diciembre, el Café de las Artes Teatro se convertirá en el espacio destinado a encauzar este vínculo entre danza y ciudad. Como novedad respecto a otras ediciones, en este sentido, se ha programado Zubiak (puente en euskera), un taller de la compañía vasca Proyecto Larrúa que busca «acompañar al público y generar un ambiente de cercanía y curiosidad compartida facilitando herramientas que nos ayuden a interpretar la danza contemporánea, ampliar nuestra percepción sensorial y conectar con lo que ocurre en escena». El taller se celebrará a las 19.15 horas y después, a partir de las 20.00 horas, se exhibirán las piezas de las compañías que este año forman parte de La RED, una iniciativa que, desde sus inicios en 2015, trata de «visibilizar el trabajo de creadores emergentes de las tres ciudades, contribuir a su formación de la mano de compañías de mayor trayectoria y extender el lenguaje de la danza contemporánea a la población».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  3. 3

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  4. 4

    Hallados los restos de los tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  5. 5

    Costas desatasca la retirada del dique de la ría de Oyambre, en trámites desde 2018
  6. 6

    Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle
  7. 7

    Azucena Jiménez: «Salsasón, el sabor que nació de unas vacaciones en el Valle de Asón»
  8. 8 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  9. 9

    El Ayuntamiento alega para que La Magdalena no sea Lugar de Memoria y confía en su archivo
  10. 10

    Medio kilo de cocaína, un cráneo «reventado» y un cadáver en un pinar de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Café de las Artes acogerá La Reunión en Danza para visibilizar la danza emergente

Café de las Artes acogerá La Reunión en Danza para visibilizar la danza emergente