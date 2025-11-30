Café de las Artes acogerá La Reunión en Danza para visibilizar la danza emergente

Visibilizar la danza contemporánea emergente y acercarla a la ciudadanía es el objetivo de la nueva edición de La Reunión en Danza (La RED), uno ... de los proyectos seleccionados en el programa de ayudas culturales 'Tan Cerca' que promueven Santander, Bilbao y Logroño. El próximo sábado, día 6 de diciembre, el Café de las Artes Teatro se convertirá en el espacio destinado a encauzar este vínculo entre danza y ciudad. Como novedad respecto a otras ediciones, en este sentido, se ha programado Zubiak (puente en euskera), un taller de la compañía vasca Proyecto Larrúa que busca «acompañar al público y generar un ambiente de cercanía y curiosidad compartida facilitando herramientas que nos ayuden a interpretar la danza contemporánea, ampliar nuestra percepción sensorial y conectar con lo que ocurre en escena». El taller se celebrará a las 19.15 horas y después, a partir de las 20.00 horas, se exhibirán las piezas de las compañías que este año forman parte de La RED, una iniciativa que, desde sus inicios en 2015, trata de «visibilizar el trabajo de creadores emergentes de las tres ciudades, contribuir a su formación de la mano de compañías de mayor trayectoria y extender el lenguaje de la danza contemporánea a la población».

Organizado por la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria (Movimiento en Red), La Fundición de Bilbao y la asociación teatral On&Off de Logroño, La RED refleja el espíritu colaborativo del programa 'Tan Cerca'. Las propuestas emergentes se abren con 'Frame', de Laura Cobo (Cantabria). Se trata de un solo de danza contemporánea que investiga la inversión del movimiento, la repetición y la percepción del tiempo. Cada gesto se repliega, se desdobla o se repite generando un bucle que altera la forma de observar y esperar del público asistente.

'Miradas que construyen', de Maialen Villalonga (Euskadi) es una pieza en la que dos cuerpos atraviesan el espacio dejando un rastro de pasado; a destiempo. Dos cuerpos coinciden en un mismo presente, en un mismo lugar. Así, el espacio que habitan comienza a ser construido a través de la mirada que a él se dirige.

'Ritmo sudaca!', de Karelis Zambrano (La Rioja) celebra los cuerpos danzantes racializados del Sur global. Una invitación a «entregar el cuerpo al ritmo, al instinto y a la memoria». Aquí, una niña recuerda su pasado y reconoce su herencia. Se deja mover por el ritmo que escuchó en su hogar y le recuerda de dónde viene. «Un espacio de alegría y goce para celebrar la identidad migrante latina».

Y, además, la compañía invitada, Proyecto Larrúa, exhibirá 'Sangre y Klorofila'. Inmersos en la imbricada experiencia estética de los cuadros del pintor Vicente Amezcoy, «comenzamos a deshojar las centenares de capas, niveles de profundidad y detalles que estos brindan». Las fronteras se diluyen entre lo familiar y lo extraño, la tradición y la modernidad.