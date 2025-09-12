El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Constelaciones se inaugura hoy en Unquera con el montaje 'Multiperspectivas#3', de Paula Quintas Caí. CEM

Camino Escena Norte lleva a municipios cántabros el teatro de cinco comunidades

El proyecto, que comienza hoy en Unquera con la obra Multiperspectivas#3, se extiende hasta el 26 de octubre en 60 localidades de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra y La Rioja

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Camino Escena Norte abre hoy su séptima edición en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y, por primera vez, en La Rioja, bajo el lema 'Sembrar, ... cuidar, florecer'. La programación se celebrará hasta el 26 de octubre, con 18 compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo, mostrando sus espectáculos en 60 sedes que forman parte del Itinerario Constelaciones, el cual incluye «dos extensiones fuera de las fechas del programa oficial, encuentros con los públicos, seis colaboraciones con festivales y tres funciones destinadas a público escolar». En Cantabria, siete compañías procedentes de Galicia, Euskadi, Asturias y La Rioja mostrarán sus espectáculos en ocho escenarios de Unquera, Santander, Marina de Cudeyo, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera, como extensión del CEN, además de una función dedicada a público escolar.

