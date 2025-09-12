Camino Escena Norte lleva a municipios cántabros el teatro de cinco comunidades

Camino Escena Norte abre hoy su séptima edición en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y, por primera vez, en La Rioja, bajo el lema 'Sembrar, ... cuidar, florecer'. La programación se celebrará hasta el 26 de octubre, con 18 compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo, mostrando sus espectáculos en 60 sedes que forman parte del Itinerario Constelaciones, el cual incluye «dos extensiones fuera de las fechas del programa oficial, encuentros con los públicos, seis colaboraciones con festivales y tres funciones destinadas a público escolar». En Cantabria, siete compañías procedentes de Galicia, Euskadi, Asturias y La Rioja mostrarán sus espectáculos en ocho escenarios de Unquera, Santander, Marina de Cudeyo, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera, como extensión del CEN, además de una función dedicada a público escolar.

La séptima edición de Camino Escena Norte se pone en marcha hoy viernes en Unquera con la puesta en escena de 'Multiperspectivas#3', una propuesta de los gallegos Paula Quintas Cía.

La directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, anunciaba ayer las señas de identidad de este veterano proyecto de intercambio de artes escénicas. Junto a la directora general han participado en la presentación de CEN la presidenta de la Acepae, Patricia Cercas; de Ábrego Teatro, Pati Doménech; de El Tejo Producciones, Anabel Díez; y Escena Miriñaque, representada por Elsa Bolado. Los 18 espectáculos de la séptima edición, tres por territorio, conforman el Itinerario Constelaciones, una programación itinerante de artes escénicas de corte generalista en la que prevalece la diversidad de lenguajes, estéticas y formatos, tanto para público infantil y adolescente como adulto; producciones de teatro de texto, nuevo circo, danza y artes del movimiento, creación contemporánea, espectáculos didácticos y experiencias site-specific.

Este año visitarán los escenarios cántabros seis compañías: los gallegos Paula Quintas Cía. y Chévere; los vascos Tartean Teatro y Olatz Gorrotxategi; los asturianos Zigzag Danza, y los riojanos El Sapo Producciones. En Cantabria el montaje 'Multiperspectivas#3' es «una propuesta original y novedosa que combina improvisación teatral, danza, circo y performance». La cita será a las 20,30 horas en la Plaza del Auditorio Bajo Deva, pero si llueve se trasladará al Polideportivo de Pesués. La entrada es libre. La participación de Cantabria este año corre a cargo de El Tejo Producciones, que presentará El jardín de las posibilidades; Ábrego Teatro, con su producción Soñando a Lorca, y Escena Miriñaque, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2024, que girará con tÁ. La programación se ofrecerá en sesenta sedes entre Santiago de Compostela y Pamplona, en escenarios históricos y espacios singulares de Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón, Lugo, Santander, Torrelavega, Vitoria-Gasteiz, Gernika, Logroño y Santo Domingo de la Calzada, entre otras localidades. El programa incluye tres funciones dedicadas al público escolar en Cantabria, y Logroño y Arnedo (La Rioja). Y en esta edición, la extensión del CEN se celebrará en San Vicente de la Barquera y Viana (Navarra) en noviembre.

Junto al Itinerario Constelaciones convive el programa Camino Expandido que abarca toda la actividad fuera del circuito de funciones. Una de las novedades de este año son los Focos que se estrenan en Cantabria, y que contendrán un cuidado programa de actividades, desde acciones de promoción del sector escénico cántabro hasta el Encuentro Habitación Peregrina PRO, que se ha desarrollado en Lugo desde 2020, y ahora pasa a ser itinerante celebrándose entre el 16 y el 18 en el Palacio de Festivales. 37 compañías se han inscrito ya en este espacio de convivencia profesional donde los participantes «entran en contacto, conocen sus líneas de trabajo y propuestas estéticas, profundizan en la realidad de los distintos circuitos de programación». El encuentro contará también con la presencia de 20 programadores procedentes de los seis territorios que forman parte de Camino Escena Norte.

En esta edición se mantienen actividades como talleres, coloquios y encuentros con el público. El Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte y la iniciativa Mirando las constelaciones redondean la oferta. En 2025 se recorren más Senderos, la iniciativa que une al CEN con distintos proyectos culturales «con el objetivo de dar fuerza y contexto al proyecto, además de impulsar fuera de la comunidad las iniciativas locales». En esta ocasión, se trabajará con con FIOT (Festival Internacional Outono de Teatro) de Carballo (Galicia); Rincones y Recovecos y Danza Xixón, en Asturias; el programa Movimiento en Red Cantabria; Bideart Zigoitia, en Euskadi, y Festival Mute y el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (Fitlo), ambos en La Rioja. La séptima edición se completa con el Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte, una selección de 36 producciones que sirve de promoción y apoyo a su distribución fuera del ámbito del proyecto. En este 2025, la diseñadora cántabra Isabel de la Sierra firma la imagen que acompañará toda la programación: flores y escenas teatrales se transforman para reflejar la identidad y singularidad cultural de cada territorio, reforzando la diversidad del Camino Escena Norte.