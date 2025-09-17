El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Adela Mac Swiney, Manuel Gutiérrez Aragón, Cristóbal García, Meri Ingelmo y Víctor Lamadrid. ROBERTO RUIZ

Cantabria, tierra de talento audiovisual que necesita ser entendido como industria

Manuel Gutiérrez Aragón, Cristóbal García, Meri Ingelmo y Víctor Lamadrid exponen su visión de la región como destino de rodajes

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Cuando Manuel Gutiérrez Aragón presentó su primera película en Berlín, entre las preguntas de los espectadores había una recurrente: ¿dónde había rodado? ¿Qué lugar ... era el escenario? Han pasado unos cuantos años, tantos que el director se ha retirado, pero Cantabria sigue siendo eso que se llama marco incomparable para una industria cinematográfica que va tomando nota de sus posibilidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  3. 3 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  6. 6

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  7. 7

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria, tierra de talento audiovisual que necesita ser entendido como industria

Cantabria, tierra de talento audiovisual que necesita ser entendido como industria