Cantabria, tierra de talento audiovisual que necesita ser entendido como industria

Cuando Manuel Gutiérrez Aragón presentó su primera película en Berlín, entre las preguntas de los espectadores había una recurrente: ¿dónde había rodado? ¿Qué lugar ... era el escenario? Han pasado unos cuantos años, tantos que el director se ha retirado, pero Cantabria sigue siendo eso que se llama marco incomparable para una industria cinematográfica que va tomando nota de sus posibilidades.

Sobre ello se debatió en la Fundación Botín, dentro de la mesa redonda del Festival de Cine de Santander, 'Cantabria destino audiovisual', moderada por Adela Mac Swiney, en la que además de Gutiérrez Aragón participaron el productor Cristóbal García ('Segundo premio'), el director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid y la productora ejecutiva de Las Hermanísimas, Meri Ingelmo.

AGENDA Centro Botín 10.30h. Mesa redonda 'Retos y Posibilidades del Emprendimiento Joven'. 17.30 h. Diálogo con Oliver Laxe. 20.30. 'La búsqueda de Martina' de Marcia Faria y coloquio posterior.

Filmoteca 20.00h. Entrega de premios 'Cantabria Intinita'. 'The sleeper', de Álvaro Longoria.

Casyc 17.30 h. 'Muy lejos', de Gerard Oms. 20.00 'Sirat' y coloquio posterior con Oliver Laxe.

Embajadores 17.30h. 'Una mujer sin amor'. 20.00 'El poder del silencio', de Saul Pérez.

Precisamente, Ingelmo expuso su experiencia; tras una década asentadas en Barcelona, volvieron a casa con una idea clara: «era el lugar ideal». Cuenta con ventajas como la rapidez a la hora de gestionar determinados permisos o la facilidad para moverse entre distintos paisajes en un breve espacio de tiempo. Ahora bien; «como sector industrial, el audiovisual aún no se considera en Cantabria», lamentó. ¿Cómo solventar esa carencia? «Educando poco a poco al sistema, al que le cuesta entender que esto es una industria que mueve mucho dinero», expuso.

El equipo que forma la productora está «muy orgulloso» de los cinco años que llevan aquí. «Hemos creado una sede en torno a Las Hermanísimas, pero no somos solo nosotras: somos todos los que estamos apostando por nuestra comunidad autónoma».

Entre quienes se suman a esa apuesta está Cantabria Film Commission que desde que nació en 2013 tiene entre sus funciones visibilizar la región como espacio para rodaje, sea grande o pequeño y ser una especie de ventanilla única para gestionar todo lo necesario agilizando trámites. El objetivo final, como explicó Lamadrid es consolidar el entramado; «que no sea flor de un día como los grandes rodajes que pasan por aquí, sino algo sostenido en el tiempo». En una metáfora visual muy clara, comparó la situación con la de los fiordos noruegos, por debajo del nivel del mar; sin televisión autonómica, sin estudios de cine y con el País Vasco y sus notables ventajas fiscales al lado. «Nos fijamos en lo que hacen otros, pero somos muy conscientes de lo que podemos ofrecer». Se van dando pasos. «En Cantabria hay mucho talento y ganas de contar historias», defendió. Para ello «es importante saber donde estamos y cuál es nuestra dirección, porque a veces es más fácil empezar de cero que unir piezas inconexas».

Si bien Cristóbal Palacio reconoce que Canarias siempre es un buen destino porque prefiere el calor, también sostiene que «faltan películas actuales que sucedan aquí; sería bonito de hacer». Un aliciente es, a día de hoy, el apoyo de las grandes cadenas de televisión, que en determinados proyectos puede suponer la diferencia entre hacer bien o no hacer una película.

Mencionó además las nuevas vías que han abierto las plataformas a las series de producción original que «permiten una visión más global», así como la descentralización; las últimas seis películas en las que ha participado su productora se han rodado fuera de los grandes núcleos tradicionales.

Unas plataformas que han cambiado la manera de rodar y de consumir, con las grandes productoras de publicidad encontrando un nicho en este ámbito, como detalló Ingelmo. El resultado en ese ritmo acelerado, en un tiempo menor, «desvirtúa el romanticismo de rodar cine, que tiene otro alma distinto». De hecho, los guionistas están cambiando la forma de escribir guiones porque «ahora los jóvenes escuchan las series de fondo mientras hacen otra cosa».

«Mandan más los guionistas que los directores y se pasan las escenas a doble velocidad en una pantalla», coincidió Manuel Gutiérrez Aragon, para destacar que «siempre habrá películas que merezcan la pena y series para el consumo, entre ellas alguna espléndida».

'La verdad', 'Ena', que aún no se ha estrenado en España, 'Galgos' o 'Segunda muerte' son algunas de las series que han tenido a Cantabria como escenario, a las que se suman películas como 'Primos', 'Gordos', 'Diecisiete' o, en este momento, 'La bola negra'. Y cómo no mencionar la oscarizada 'Los otros' o la serie 'Gran Hotel'. «La gente sigue viniendo a visitar la Casona de los Hornillos o el Palacio de la Magdalena gracias a verlos en la pantalla», dijo Lamadrid, porque el cine también mueve el turismo. Otro aspecto a tener en cuenta de cara a un futuro inmediato.

