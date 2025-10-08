El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los talleres monográficos, cada uno de tres horas de duración, se sucederán desde mañana. C.B

El Centro Botín y Yale buscan 200 personas que «quieran mejorar su creatividad»

La Fundación, con la colaboración del Centro de Inteligencia Emocional de esa Universidad, medirá el impacto de cuatro talleres de creatividad dirigidos a adulto

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Centro Botín, en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale medirá el impacto de cuatro talleres de creatividad ... dirigidos a adultos y concebidos con una doble finalidad: «Ofrecer a los participantes una experiencia de aprendizaje y disfrute y, al mismo tiempo, analizar qué técnicas resultan más eficaces para potenciar su capacidad creativa en la resolución de problemas, generación de ideas originales y comprensión de las emociones propias y ajenas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  3. 3

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  4. 4

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  5. 5

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  6. 6

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  9. 9

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el Â«incumplimientoÂ» de los acuerdos laborales
  10. 10

    El Ministerio espera que el tren a Bilbao circule «antes de 2050» y priorizará los tramos «con mayor demanda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Centro Botín y Yale buscan 200 personas que «quieran mejorar su creatividad»

El Centro Botín y Yale buscan 200 personas que «quieran mejorar su creatividad»