El Centro Botín y Yale buscan 200 personas que «quieran mejorar su creatividad»

El Centro Botín, en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale medirá el impacto de cuatro talleres de creatividad ... dirigidos a adultos y concebidos con una doble finalidad: «Ofrecer a los participantes una experiencia de aprendizaje y disfrute y, al mismo tiempo, analizar qué técnicas resultan más eficaces para potenciar su capacidad creativa en la resolución de problemas, generación de ideas originales y comprensión de las emociones propias y ajenas.

La medición, asegura la entidad, tiene como finalidad contribuir a «la mejora de la programación para el desarrollo de la creatividad del Centro Botín, con el objetivo de hacerla más efectiva y ajustada a las necesidades de nuestros visitantes». Los diferentes talleres monográficos, cada uno de tres horas de duración, tendrán lugar a partir de mañana jueves. La participación es totalmente gratuita y solo con dos condiciones: «Se buscan personas que no hayan realizado talleres similares en el Centro Botín con anterioridad y cada persona solo puede elegir e inscribirse en un taller».

Las preguntas son: «¿Cómo encontrar soluciones a los retos personales y profesionales que se nos plantean cada día? ¿De dónde surgen las ideas creativas? ¿nuestras emociones están relacionadas con nuestra creatividad? ¿El arte puede servirnos de ayuda?». Con el objetivo de seguir indagando en estas cuestiones que la Fundación investiga desde 2012 con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, el Centro Botín evaluará ahora estos cuatro talleres para el desarrollo de la inteligencia emocional y la creatividad en adultos. Para poner en marcha esta nueva medición, se buscan 200 personas «que quieran participar en estos talleres, que les servirán para entender cómo se desarrollan sus habilidades emocionales y creativas de forma práctica con aplicaciones a su vida cotidiana», al tiempo que contribuirán de forma muy sencilla, con su experiencia y percepción, al trabajo de evaluación y a la labor investigadora del Centro Botín y la Universidad de Yale.

El taller 'Tú también eres una persona creativa' invita a descubrir y darnos cuenta de que, aunque no lo creamos, todos podemos ser creativos, para resolver dificultades en nuestra vida cotidiana. Los participantes desarrollarán habilidades de identificación y regulación emocional, generación de ideas y autoeficacia creativa, aplicando técnicas como el pensamiento asociativo, el brainstorming y la reevaluación de ideas, utilizando para ello, entre otras cosas, las exposiciones del Centro Botín. Este taller tiene una duración de 3 horas que se cursan en un único día (mañana o tarde) y hay plazas disponibles en diferentes días y a diferentes horas para cubrir las necesidades de los diversos públicos: Mañana a las 10.00, el 6 de noviembre a las 17.30, el 4 de diciembre a las 10.00 y el 5 de febrero a las 17.30 horas.

En 'El papel de las emociones en el proceso creativo', los asistentes aprenderán cómo las emociones influyen en la resolución de problemas y en la generación de ideas creativas. El taller desarrolla habilidades de regulación y facilitación emocional del pensamiento, generación y valoración de ideas, aplicando técnicas de lluvia de ideas, cambio de perspectiva y pensamiento convergente y divergente. Tendrá lugar el día 16 de este mes a las 10.00; el 13 de noviembre a las 17.30; el 11 de diciembre a las 10.00 y el 12 de febrero a las 17.30 horas.

El taller 'Buscando nuevas soluciones a los retos cotidianos' permite experimentar cómo a través del arte podemos encontrar la inspiración para generar soluciones creativas aplicadas a los retos cotidianos. Se trabajan habilidades de definición e identificación de problemas, y de generación y evaluación de ideas, empleando técnicas como expresar oportunidades en forma de preguntas, brainstorming, rolestorming, asociación forzada y pensamiento convergente/divergente. Su fecha: el 23 de este mes a las 10.00; el 20 de noviembre a las 17.30: el 22 de enero a las 17.30 y el 19 de febrero a las 10.00 horas. Por último, el taller 'Creatividad para comunicar' se centra en mejorar la comunicación comprendiendo cómo el contexto y la forma de transmitir un mensaje influyen en las emociones del interlocutor y en la comprensión del propio mensaje. Los asistentes desarrollarán habilidades de comprensión y regulación emocional y de generación y valoración de ideas, mediante técnicas de cambio de perspectiva y análisis a través de la creación de audiovisuales.

En las mediciones anteriores s concluyó que, entre otras cosas, todos los adultos participantes aumentaron de forma significativa su comportamiento creativo, con un incremento del 47 % en su capacidad de generar ideas originales.