El ciclo 'Miradas globales' estrena en la Filmoteca cinco formas de ver el mundo a través del documental

El cine documental vuelve a ocupar un lugar central en la programación cultural de Santander con una nueva edición de 'Miradas globales', un ciclo que ... propone pensar el mundo desde la pantalla. Organizado por la asociación La Llave Azul, el programa reúne desde el próximo miércoles, día 19, al domingo 23 en la Filmoteca Mario Camus cinco películas que aun no se han visto en Cantabria y que abordan cuestiones sociales, culturales y medioambientales con la vocación de despertar el pensamiento crítico y la emoción del espectador. «Este ciclo es una buena oportunidad para que la ciudadanía pueda ver películas que todavía no se han estrenado en los cines de la región. Un modo de acercarse a algunos de los mejores títulos de los dos últimos años, elogiados por la crítica y presentes en festivales como el de San Sebastián», explica Lara Murga, presidenta de La Llave Azul. Pero antes de las proyecciones, este mismo sábado, día 15, el Centro Cultural Eureka, acogerá a las 20.00 horas la fiesta de presentación del ciclo con entrada libre.

Reconocido dentro de la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa (FSC), el proyecto mantiene su formato habitual: cada sesión incluye una breve presentación y un coloquio posterior con especialistas o con los propios cineastas, de modo que la experiencia del visionado se completa con el debate y la reflexión colectiva.

El programa arrancará el miércoles 19 con 'The Bibi Files' ('Expediente Netanyahu'), de la directora sudafricana Alexis Bloom, un filme que desvela el entramado político y judicial que rodea al primer ministro israelí a través de vídeos filtrados y testimonios que muestran cómo la ofensiva contra Gaza se convierte en un instrumento de poder. La presentación y el coloquio correrán a cargo de Paz de la Cuesta, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria.

Al día siguiente se podrá ver uno de los títulos más esperados de la edición: 'Flores para Antonio', un preestreno nacional firmado por Elena Molina e Isaki Lacuesta. La película recorre la vida del músico Antonio Flores a través de la mirada de su hija, la actriz Alba Flores, que busca reconciliarse con su historia y con su voz. La sesión contará con la presentación y el coloquio de la cantaora y profesora de flamenco Mónica Núñez, de la asociación Hacería Arteak.

El viernes, día 21, será el turno de 'Riefenstahl', del alemán Andrés Veiel, un retrato sobre la controvertida cineasta y fotógrafa Leni Riefenstahl, autora de algunas de las imágenes más potentes -y más incómodas- del siglo XX. Esther del Valle, profesora de Filosofía en el IES Santa Clara, y Guillermo Martínez, profesor de Historia del Cine en la Universidad del Atlántico, presentarán la película y dirigirán el debate posterior.

La sesión del sábado, día 22, ofrecerá 'El negre té nom' ('El negro tiene nombre'), del realizador catalán Félix Colomer, que reconstruye la identidad del 'Negro de Banyoles', un hombre africano exhibido durante años como pieza de museo. El propio director participará en el coloquio, moderado por el historiador Daniel Garrido.

El ciclo Fiesta de presentación. Próximo sábado, día 15, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Eureka, con entrada libre.

Proyecciones Miércoles 19: 'The Bibi Files' ('Expediente Netanyahu'). Jueves 20: 'Flores para Antonio'. Viernes 21: 'Riefenstahl'. Sábado 22: 'El negre té nom' ('El negro tiene nombre'. Domingo 23: 'Ellas en la ciudad' y 'El barrio que no se rindió'. A las 20.00 horas.

Por último, el domingo 23 se clausurará el ciclo con 'Ellas en la ciudad', de la andaluza Reyes Gallegos, un trabajo con perspectiva de género que rescata la memoria de las mujeres que transformaron los barrios de las ciudades españolas en las últimas décadas. La directora intervendrá online en un diálogo con Mónica Ramos, doctora en Antropología Social. Antes de esta proyección se exhibirá el cortometraje cántabro 'El barrio que no se rindió', de Guillermo Ruiz, centrado en la unión vecinal del barrio santanderino de San Francisco.

Además de las proyecciones, esta novena edición del ciclo amplía su propuesta con un taller para jóvenes entre 8 y 14 años impartido por el realizador cántabro Felipe Gómez Ullate, de Frunfo Films. La actividad, gratuita, se celebrará en la Filmoteca el próximo viernes 21 (de 17.00 a 20.00) y el sábado 22 (de 10.00 a 14.00). Los participantes aprenderán técnicas básicas de guion y rodaje para grabar un cortometraje documental que se proyectará en diciembre. Las inscripciones pueden realizarse en el correo asociacion@lallaveazul.es.

Las entradas para las proyecciones cuestan tres euros y pueden adquirirse en la taquilla de la Filmoteca o en filmotecacantabria.es. Los socios de La Llave Azul accederán gratuitamente mostrando su carné en vigor.