Alba Flores, en un fotograma de 'Flores para Antonio'. DM

El ciclo 'Miradas globales' estrena en la Filmoteca cinco formas de ver el mundo a través del documental

La novena edición de la iniciativa de La Llave Azul proyectará del 19 al 23 cinco filmes inéditos en Cantabria, entre ellos 'Flores para Antonio' y 'Expediente Netanyahu'

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El cine documental vuelve a ocupar un lugar central en la programación cultural de Santander con una nueva edición de 'Miradas globales', un ciclo que ... propone pensar el mundo desde la pantalla. Organizado por la asociación La Llave Azul, el programa reúne desde el próximo miércoles, día 19, al domingo 23 en la Filmoteca Mario Camus cinco películas que aun no se han visto en Cantabria y que abordan cuestiones sociales, culturales y medioambientales con la vocación de despertar el pensamiento crítico y la emoción del espectador. «Este ciclo es una buena oportunidad para que la ciudadanía pueda ver películas que todavía no se han estrenado en los cines de la región. Un modo de acercarse a algunos de los mejores títulos de los dos últimos años, elogiados por la crítica y presentes en festivales como el de San Sebastián», explica Lara Murga, presidenta de La Llave Azul. Pero antes de las proyecciones, este mismo sábado, día 15, el Centro Cultural Eureka, acogerá a las 20.00 horas la fiesta de presentación del ciclo con entrada libre.

