Raúl Alegría jugó a la ruleta rusa contra el tiempo evitando ser alcanzado por cinco grandes guadañas. Juanjo Santamaría

Cinco guadañas sobre Raúl Alegría

El ilusionista cántabro superó un nuevo reto en la Plaza del Ayuntamiento como homenaje a los espectáculos clásicos de Houdini

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cada año, como prólogo del Festival de Magia y lo Visual que él mismo dirige y organiza, el cántabro Raúl Alegría pone a prueba sus ... límites con un reto extremo en directo. Un número que, desde hace ya quince ediciones, suele ser un homenaje a su admirado Houdini, construido siempre ante la mirada del público y con un componente real de riesgo. Pero anoche en la Plaza del Ayuntamiento de nuevo –en los últimos años se llevó a cabo en distintas localizaciones de la ciudad–, algo cambió. Y esa novedad convirtió el espectáculo en uno de los más comentados de su trayectoria.

