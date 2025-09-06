Cinco títulos configuran la Muestra de Cine Rumano 2025 que acoge el Ateneo

Cinco títulos integran la nueva edición de la Muestra de Cine Rumano que vuelve a recalar en Santander a través del Ateneo. 'Tres kilómetros hasta ... el fin del mundo', de Emanuel Pârvu, que abrirá este lunes las proyecciones; 'El año nuevo que nunca llegó', de Bogdan Mureçan; 'The Secret of Pin-Up Island', de Alecs Năstoiu; 'Horia', de Ana Maria Comănescu; 'TWST-Things We Said Today', de Andrei Ujică, todas ellas cintas producidas el pasado año, a excepción de 'Horia', fechada en 2023.

Son películas que trazan una radiografía del cine rumano y, por ende, de esa sociedad y, en general, inéditas en la distribución comercial habitual.

La Muestra de Cine Rumano es un proyecto del Instituto Cultural Rumano de Madrid, una institución pública cuyo objetivo principal es dar a conocer la cultura y la lengua rumanas, así como fomentar el intercambio cultural entre Rumanía y España, desplegando un amplio abanico de programas y eventos. El presente ciclo, realizado con la Embajada de Rumanía en España, tiene lugar en otras siete ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Zaragoza, Oviedo y Sevilla. En colaboración con el Ateneo de Santander, la Muestra será exhibirá a lo largo de los meses de septiembre y octubre (cinco lunes en sesión única, desde las siete de la tarde).

El programa Las películas 'Tres kilómetros hasta el fin del mundo', de Emanuel Pârvu; 'El año nuevo que nunca llegó' de Bogdan Mureçan; 'The Secret of Pin-Up Island', de Alecs Năstoiu; 'Horia', de Ana Maria Comănescu; 'TWST-Things We Said Today', de Andrei Ujică.

Las obras programadas pertenecen a miradas de la Nueva Ola del Cine Rumano y reflejan la vitalidad y diversidad del cine contemporáneo de ese país. Entre las propuestas más destacadas figuran 'Tres kilómetros al fin del mundo', de Pârvu, premiada en Locarno; 'Horia', el celebrado debut de Ana Maria Comănescu; o 'El año nuevo que nunca llegó', lo nuevo de Bogdan Mureșan; además del documental 'TWST – Things We Said Today', de Andrei Ujică. En definitiva, un recorrido por el cine rumano más actual que incluye también nuevas voces y géneros, como el thriller político 'The Secret of Pin-Up Island'. Como viene siendo habitual en las propuestas cinematográficas del Ateneo, las proyecciones del ciclo, en versión original subtitulada, serán precedidas por presentaciones a cargo del periodista Guillermo Balbona y del profesor Guillermo Martínez, que realizarán una contextualización de las obras, para después comentar en la charla-coloquio posterior, cuestiones relativas a los aspectos temáticos y estilísticos más relevantes de cada película.