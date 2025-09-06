El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'Tres kilómetros al fin del mundo', primer título. DM

Cinco títulos configuran la Muestra de Cine Rumano 2025 que acoge el Ateneo

El nuevo ciclo, realizado con la Embajada de Rumanía, cuyas proyecciones comienzan el lunes, se celebra en otras siete ciudades

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:44

Cinco títulos integran la nueva edición de la Muestra de Cine Rumano que vuelve a recalar en Santander a través del Ateneo. 'Tres kilómetros hasta ... el fin del mundo', de Emanuel Pârvu, que abrirá este lunes las proyecciones; 'El año nuevo que nunca llegó', de Bogdan Mureçan; 'The Secret of Pin-Up Island', de Alecs Năstoiu; 'Horia', de Ana Maria Comănescu; 'TWST-Things We Said Today', de Andrei Ujică, todas ellas cintas producidas el pasado año, a excepción de 'Horia', fechada en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  2. 2

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  3. 3

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  5. 5

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  6. 6

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  7. 7

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  10. 10

    Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cinco títulos configuran la Muestra de Cine Rumano 2025 que acoge el Ateneo

Cinco títulos configuran la Muestra de Cine Rumano 2025 que acoge el Ateneo