El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Warhol y Fernando Vijande, en la inauguración de la muestra en 1983. EFE

El Cine Los Ángeles revive la historia del galerista que trajo a Andy Warhol a Madrid

El director Sebastián Galán y Rodrigo Navia-Osorio, hijo del protagonista, presentan hoy en la sala el documental 'Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces'

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Cine Los Ángeles acoge hoy jueves, a las 19.30 horas, la presentación y proyección del documental 'Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos ... y Cruces', del director Sebastián Galán, seguida de una charla-coloquio en la que, además de Sebastián Galán, estarán Rodrigo Navia-Osorio Vijande, hijo del galerista y presidente de las Fundaciones Suñol y Glòria Soler; y Sandra Jáuregui, miembro del patronato de ambas instituciones y productora de este documental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4 El sur desata los primeros incendios
  5. 5 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  6. 6

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  7. 7

    Del tren al bus, el cambio obligado por las obras
  8. 8

    PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria
  9. 9

    «Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»
  10. 10

    Sanidad avisa del bloqueo de mejoras salariales e inversiones si no sale adelante el presupuesto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Cine Los Ángeles revive la historia del galerista que trajo a Andy Warhol a Madrid

El Cine Los Ángeles revive la historia del galerista que trajo a Andy Warhol a Madrid