El Cine Los Ángeles revive la historia del galerista que trajo a Andy Warhol a Madrid

El Cine Los Ángeles acoge hoy jueves, a las 19.30 horas, la presentación y proyección del documental 'Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos ... y Cruces', del director Sebastián Galán, seguida de una charla-coloquio en la que, además de Sebastián Galán, estarán Rodrigo Navia-Osorio Vijande, hijo del galerista y presidente de las Fundaciones Suñol y Glòria Soler; y Sandra Jáuregui, miembro del patronato de ambas instituciones y productora de este documental.

El filme rescata la figura del galerista Fernando Vijande, un visionario que en los años ochenta tendió un puente entre Madrid y Nueva York y convirtió su galería en el epicentro del arte más rompedor de la época.

A través de entrevistas con artistas, amigos y expertos -entre ellos Alaska, Ágatha Ruiz de la Prada y Bob Colacello-, el documental traza el retrato de un hombre genial y contradictorio, cuyas intuiciones transformaron la escena artística española. La llegada de Andy Warhol a Madrid en el año 1983 para inaugurar su exposición 'Pistolas, Cuchillos, Cruces'-que fue visitada por 12.000 personas- y que da título al documental marcó el punto álgido de aquella conexión entre la España de la Movida y la Nueva York de The Factory.

Alaska, testigo directa de aquella visita, ejerce de hilo conductor de una narración rodada entre Madrid, Barcelona, Pittsburgh y Nueva York, ciudades que simbolizan el diálogo entre dos mundos creativos.