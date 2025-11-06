El Cine Los Ángeles revive la historia del galerista que trajo a Andy Warhol a Madrid
El director Sebastián Galán y Rodrigo Navia-Osorio, hijo del protagonista, presentan hoy en la sala el documental 'Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces'
Santander
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El Cine Los Ángeles acoge hoy jueves, a las 19.30 horas, la presentación y proyección del documental 'Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos ... y Cruces', del director Sebastián Galán, seguida de una charla-coloquio en la que, además de Sebastián Galán, estarán Rodrigo Navia-Osorio Vijande, hijo del galerista y presidente de las Fundaciones Suñol y Glòria Soler; y Sandra Jáuregui, miembro del patronato de ambas instituciones y productora de este documental.
El filme rescata la figura del galerista Fernando Vijande, un visionario que en los años ochenta tendió un puente entre Madrid y Nueva York y convirtió su galería en el epicentro del arte más rompedor de la época.
A través de entrevistas con artistas, amigos y expertos -entre ellos Alaska, Ágatha Ruiz de la Prada y Bob Colacello-, el documental traza el retrato de un hombre genial y contradictorio, cuyas intuiciones transformaron la escena artística española. La llegada de Andy Warhol a Madrid en el año 1983 para inaugurar su exposición 'Pistolas, Cuchillos, Cruces'-que fue visitada por 12.000 personas- y que da título al documental marcó el punto álgido de aquella conexión entre la España de la Movida y la Nueva York de The Factory.
Alaska, testigo directa de aquella visita, ejerce de hilo conductor de una narración rodada entre Madrid, Barcelona, Pittsburgh y Nueva York, ciudades que simbolizan el diálogo entre dos mundos creativos.
