El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jennifer Lawrence, desatada en 'Die My Love'.
Crítica de cine: 'Die my love'

El amor como incendio

Cinesa. ·

Jennifer Lawrence desencadenada y desaforada asume riesgos y sale airosa. Pero la película, que tiene en la música otro personaje, acaba ahogada

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

Una puerta de entrada y de salida abre y cierra simbólicamente, a modo de elipse, este retrato de mujer. Amante y madre, entre la insatisfacción ... sexual y vital y el combate entre realidad y deseo. Es, también, 'Die, my love' una batalla de amor y muerte, de pasión y nihilismo. En ese andar en la cuerda floja, en el tamaño de los límites, entre lo que ilustra y lo que discurre por dentro, puede ser tan ridícula y patética como maravillosamente extrema. Lo primero, forma parte del riesgo. Lo segundo asoma a menudo. Para encarnar tanto la materia visible como la invisible una actriz carga con el peso, en ocasiones aligerado por el espejo del actor (Robert Pattinson) que tiene frente a ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  7. 7

    Los 40 años de Terminal Sur
  8. 8

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  9. 9

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  10. 10

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El amor como incendio

El amor como incendio