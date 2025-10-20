El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Protagonistas del filme británico.
Crítica de cine: 'Downton Abbey: el gran final'

Todo arriba, nada abajo

Un caleidoscopio somero y aparente de un cristal impoluto de limpieza y orden por el que Simon Curtis deja deslizarse lo entrañable caducado

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:16

sigue siendo elegante, faltaría más, pero resulta acomodaticia, busca la misma zona de confort, a veces falsa e hipócrita, que sus personajes. Y se aferra ... a ese asidero que nunca es capaz de arañar la superficie. No hay riesgo y todo se postula como un rizo o bucle de nostalgia enredado con la despedida que vende la trama y la propia trilogía cinematográfica. Ausente de desgarro e intensidad es un álbum para adictos a la franquicia. Siguiendo el paralelismo simbólico de la excelente 'Arriba y abajo', aquí todo transcurre muy alto, en el brillibrilli de los aristócratas británicos que okupan decenas de estancias mientras hablan de sus cosas. No queda margen para hurgar en los armarios ni caben destellos ni conmociones. Todo tiene algo de pasarela, de desfile, de apariencias y buenas intenciones, pero sin hondura.

