La autoridad del fracaso

Quizá sea su casi perfecta construcción de una atmósfera, el tono gradual y envolvente. La importancia de no darse importancia. La gravedad y la amargura. ... El retrato de perdedores y ese museo de esfuerzos que se antojan inútiles ante la dimensión de los retos que nos imponemos. 'Yakarta' es uno de esos artefactos de ficción cuyas medidas, tonos y aspectos formales desprenden en todo momento la sensación de haber sido los mejor elegidos, los más selectos, los más justos.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Diego San José (Creador), Elena Trapé, Javier Cámara, Fernando Delgado-Hierro

Guion San José, Daniel Castro, Delgado-Hierro

Reparto Javier Cámara, Carla Quílez, David Lorente, Nuria Mencía

Género Drama

Una pieza redonda, fragmentada en seis episodios que a su vez revelan y esconden muchos mundos cotidianos, gestos, miradas, silencios. Hay personajes periféricos, muy pocos, y el peso recae en una pareja insólita, un hombre maduro y una adolescente. El entrenador y la jugadora que apunta maneras. El deporte: el bádminton. Hasta aquí lo esquemático, la cáscara, lo aparente. Pero 'Yakarta' destaca por su sucesión de detalles, su aridez emocional que a cada paso deja una herida abierta, un golpe de sombra que anuncia otros mundos que no vemos.

Su compleja sencillez transparenta así una mirada sobre las grietas entre miserias y grandezas. Y en el epicentro de todo ese engranaje que nunca suena forzado, ni simbólico ni artificioso, asoma un actor, Javier Cámara, que revienta el suelo y el cielo de lo que nos cuentan. Hay victorias y derrotas, triunfos y partidos aplazados, un tiempo reglamentario y otro añadido. Pero ninguno de ellos está en la cancha ni el juego, sino en la vida. En ocasiones, el nuevo fruto de Diego San José y Elena Trapé parece un noir disfrazado, un duelo permanente como de western urbano. Los excelentes diálogos y sus vacíos poseen un ritmo y una rima inherentes. Y esa especie de coreografía del lenguaje imprime el mejor efecto especial: el de la autenticidad. Hay dolor y conmoción, y también esbozos de sonrisas, malicia, ese perfume del perdedor al borde de ceder al cinismo. Lo más singular es que la dureza puede llegar a ser tierna y la ternura áspera y desgarrada. Lo oscuro alumbra los mejores pasajes de estos personajes que en su huida hacia adelante (y hacia atrás) acaban por trazar una road movie de mentiras y verdades, de obsesiones, velos y desvelos. 'Yakarta' se postula original y uno coge del brazo a Cámara y a la magnífica Carla Quílez (La maternal) y ya no puede soltarse. Un partido sensible de opuestos e imposibles va dejando a la intemperie el dolor contenido, las afueras emocionales y esa mirada de Cámara llenándolo todo.