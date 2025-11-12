El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javier Cámara y Carla Quílez en 'Yakarta'.
Crítica: 'yakarta'

La autoridad del fracaso

Movistar+ Miniserie. ·

Su compleja sencillez transparenta una mirada sobre las grietas entre miserias y grandezas. Y un actor, Javier Cámara, que revienta el suelo y el cielo

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:43

Quizá sea su casi perfecta construcción de una atmósfera, el tono gradual y envolvente. La importancia de no darse importancia. La gravedad y la amargura. ... El retrato de perdedores y ese museo de esfuerzos que se antojan inútiles ante la dimensión de los retos que nos imponemos. 'Yakarta' es uno de esos artefactos de ficción cuyas medidas, tonos y aspectos formales desprenden en todo momento la sensación de haber sido los mejor elegidos, los más selectos, los más justos.

