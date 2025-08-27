El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de cine 'Tiburón blanco: la bestia del mar'

Bocata de soldado

Cinesa y Ocine ·

Las variantes de escualo empiezan a agotarse en pantalla. Nos queda lo mejor, volver a las playas de Amity Island. '¡Pezqueñines. No, gracias!

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:14

Entre pan y pan, más ración de escualo. Se atisba al final de la semana la llegada a las salas del regreso de 'Tiburón'. El ... único. Ese territorio de suspense, aparición del horror en un escenario luminoso, hábitat en la desesperación, apelación a los instintos primarios... Ese, el 'Tiburón' de Spielberg en su 50 aniversario. Mientras, la cartelera se zampa un doble arrebato australiano que busca un resquicio entre el tópico, la serie B, la metáfora sobre la bestia humana, el bandazo de humor en lo dantesco y un elogio de la economía de medios. En apenas dos semanas, primero fue 'Dangerous Animals'; juguetona, con más carne en el asador de tierra que pescado fresco marino en busca de víctima. Su intento loable de señalar el mal en lo secano a través de un psicópata se queda a medias. Y ahora, 'Tiburón blanco: La bestia del mar', dirigida por Kiah Roache-Turner, con menos pretensiones pero con un bocado cinematográfico más contundente pese a sus limitaciones de medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  4. 4 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  5. 5

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  10. 10

    Santander acogerá el 7 de septiembre la Romería del Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bocata de soldado

Bocata de soldado