Imagen del filme de Goenaga y Arregi. bt. pictures
Crítica de cine 'Maspalomas'

Cálida tristeza

Embajadores Santander ·

Es un filme directo, confesional, desnudo, sin retórica. Un amargo cuento de vejez. Y su lirismo hace pensar y sentir. Más es imposible. O de otro lugar

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:25

Comenta

Hay una cálida tristeza en este retrato de hombre solo. En la sencillez de la historia cabe toda la complejidad de una mirada oportuna. También ... el detalle de algo que cae de las manos para manejar el tiempo y cubrirlo de metáforas, detalles y guiños. La dureza se ve atemperada por una luz muy humana de las cosas y cómo se van posando en la historia. Es además un viaje que son muchos. Del interior al exterior, y viceversa. De la luz a la oscuridad, del sur al norte, de la memoria a la pérdida, de los recuerdos a su fugacidad. Asimismo, dos pilares impiden que 'Maspalomas' tenga grietas o presente debilidades: José Ramón Soroiz en el papel de su vida, como justamente ratificó el galardón obtenido en la reciente edición del Festival donostiarra; y Nagore Aranburu, de nuevo magnífica, quien ya protagonizara 'Loreak, de los Goenaga... y que vuelve a acaparar la atención con una hermosa interpretación como ya sucediera en 'Querer', la excelente serie de Alauda Ruiz de Azúa, de quien en las próxima semanas se estrenará su nuevo película, 'Los domingos'.

