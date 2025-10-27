Apenas veinte minutos y uno ya forma parte de un tejido sobrio pero agudo, transparente y preciso. Y, sobre todo, no cabe duda de que ... todo es fruto de una contundente fe en el cine. Alauda Ruiz de Azúa construye una historia que desborda ganas de contar por cada uno de sus poros. Un filme que se antoja sencillo y que deja un rastro sereno, vibrante y tenso de honda sinceridad. No hay treguas ni distracciones. La cineasta agita la complejidad contenida en el deseo, insólito, de una adolescente de ser monja y con ella las sucesivas posiciones del entorno.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección y guion Alauda Ruiz de Azúa

Reparto Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín

Género Drama

Como en 'Cinco lobitos' o en la serie 'Querer', ambas magistrales, en 'Los domingos' –aún más intensa– la directora teje un arco dramático alrededor de diversos núcleos todos ellos cerrados sobre sí mismos: el de la familia, el del grupo de amistad y el de un convento. Se suceden escenas magníficas marcadas por el recogimiento, la intimidad y la claridad. Ruiz de Azúa no rehúye la colisión, ahonda en los discursos enfrentados, deja a la intemperie las cuestiones humanas, morales, desnuda a sus personajes y desciende al epicentro del dolor. Su nuevo filme, sin discusión el mejor, justa Concha de Oro en San Sebastián, se aferra a un guion de la propia cineasta cobijado en una puesta en escena donde fluyen los claroscuros, las barreras y las estancias; y las mentiras, los rencores, las heridas, las voces del pasado... Una película donde casi todo parece extrañamente confesional, edificada por unos intérpretes descomunales.

Ya no es sorpresa lo deslumbrante de Patricia López Arnaiz, pero también resulta sensacional el trabajo de la joven Blanca Soroa. Además, Ruiz de Azúa vuelve a situar su trama en los entresijos de una familia vasca con ánimo de radiografía. La tolerancia e intolerancia, la educación, la fe y la duda, el respeto, lo espiritual y lo religioso, lo material y lo cotidiano asoman transparentes o entre pliegues, en un retablo luminoso sobre lo oscuro y nublado sobre la luz. No hay juicio ni condena. Todo está sembrado por un resplandor intenso y por una desazón. La cineasta de 'Eres tú' recorre lo sentimental y emocional, lo áspero y lo reflexivo. De una dimensión u otra, desde lo diáfano o lo opaco, desde el conformismo o la pasión, 'Los domingos', se mire como se mire, es una película sobre el amor. Construida con tacto, equilibrada y muy consciente de que lo que plantea propicia el debate, su oración verdadera reside en los vínculos familiares, en la fragilidad de los sentimientos, en las ideologías y creencias. Pudor y profundidad. Es cine que quema por dentro y por fuera.