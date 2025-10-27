El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz, en 'Los domingos'.
Crítica de cine: 'Los domingos'

Fe en el cine

Cinesa, Ocine, Yelmo, Embajadores y Los Ángeles ·

Una mirada transparente y equilibrada sobre las dimensiones del amor. Resplandor intenso y desazón recorre lo sentimental y lo emocional, lo áspero y lo reflexivo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:00

Comenta

Apenas veinte minutos y uno ya forma parte de un tejido sobrio pero agudo, transparente y preciso. Y, sobre todo, no cabe duda de que ... todo es fruto de una contundente fe en el cine. Alauda Ruiz de Azúa construye una historia que desborda ganas de contar por cada uno de sus poros. Un filme que se antoja sencillo y que deja un rastro sereno, vibrante y tenso de honda sinceridad. No hay treguas ni distracciones. La cineasta agita la complejidad contenida en el deseo, insólito, de una adolescente de ser monja y con ella las sucesivas posiciones del entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    Los ganaderos que nunca se rinden
  3. 3

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  4. 4

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  5. 5 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  6. 6

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  7. 7

    Un año de la explosión de La Albericia
  8. 8

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  9. 9

    44 investigadores de la UC, entre los más influyentes del mundo
  10. 10

    Los Corrales, Torrelavega y El Astillero, zonas con más presencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fe en el cine

Fe en el cine