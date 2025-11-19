El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alba y Antonio Flores en el filme documental.
Crítica: 'Flores para Antonio'

Un collage emotivo

Bonifaz. Filmoteca de Cantabria. Ciclo de la Llave azul. El jueves. ·

Álbum familiar y paisaje fragmentado de memoria y recuerdos, huye del biopic estereotipado y discurre entre lo mediático y lo íntimo por descubrir

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Es álbum familiar y tejido emotivo. Una evocación inevitablemente fragmentada que es, al mismo tiempo, radiografía de un artista que se perfila y acerca desde ... dimensiones muy diversas. 'Flores para Antonio' es microcosmos y universo global, es intimidad devorada y puzle donde fluyen los recuerdos. Un paisaje de fotografías en movimiento, imágenes caseras, relatos solapados entrecortados, miradas, silencios y la música siempre cruzando desde las entrañas a la nostalgia, a través de una guitarra que entrelaza tiempos , formatos, formas y puntos de vista.

