Un collage emotivo

Es álbum familiar y tejido emotivo. Una evocación inevitablemente fragmentada que es, al mismo tiempo, radiografía de un artista que se perfila y acerca desde ... dimensiones muy diversas. 'Flores para Antonio' es microcosmos y universo global, es intimidad devorada y puzle donde fluyen los recuerdos. Un paisaje de fotografías en movimiento, imágenes caseras, relatos solapados entrecortados, miradas, silencios y la música siempre cruzando desde las entrañas a la nostalgia, a través de una guitarra que entrelaza tiempos , formatos, formas y puntos de vista.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección y guion Elena Molina, Isaki Lacuesta

Intervenciones Alba Flores, Lolita, Rosario Flores

Género Documental

Una construcción de persona y personaje que no solo se edifica desde los testimonios, sino que deja espacio para que el espectador también se sienta implicado en esta telaraña doméstica y salvaje. El vínculo musical y cinematográfico está garantizado con la presencia de Isaki Lacuesta, como revelan algunos de sus títulos hasta llegar al significado de' Segundo Premio', aquí con el apoyo en la dirección de Elena Molina. Entre el archivo, que son muchos, lo inédito asoma en una especie de biopic familiar que huye del estereotipo y prima lo cercano, especialmente con la indagación, búsqueda emocional y entrega de Alba Flores. Un camino sembrado de voces, entre lo intenso y lo personal, lo mediático y lo desconocido.

Es un documento que despeja compartimentos estancos, diversificado y plural que nace de interrogantes y crece en el valor de la memoria. Un material para ir alumbrando trayectos, entre territorios sensibles hasta el propio tacto de lo que acaba, del final triste. Lacuesta y Molina muestran el todo, el entorno, las periferias y contornos del músico Antonio Flores, también del ser humano tras la fama, del creador inquieto y sumido en la duda. Un collage emocional con toques animados y vueltas de tuerca a partir de todo tipo de imágenes. Es un desembarco de memoria y olvido, de vacíos y finitud. El peso del apellido, los fantasmas del pasado, el concierto, el ensayo, que pasan a ser descubrimientos o restos de recuerdos. 'Flores para Antonio' es homenaje, claro, y nunca trata de borrar el mito. Dibujos, fotografías, grabaciones, Alba, siempre Alba, en espera de una banda sonora cercana, oculta, que suene diferente a la oficial, a la de los Flores. No es que sucedan hallazgos, es que la silueta torna el documento en cuaderno de bitácora y partitura de esas historias agazapadas, «una película de conversaciones pendientes», como llega a definirse.