El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de cine 'The running man'

Corre, marginal, corre

Cinesa, Yelmo y Ocine ·

Un chorro de adrenalina que imprime más rabia que inquietud. Su fuerza caduca y la turbulencia nunca está a la altura de su denuncia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:39

Comenta

De pronto en la cartelera todos corren. Lo hacen los protagonistas de 'La larga marcha', en su parábola a la sombra de la muerte. Lo ... hacen, a su manera, la pareja musculada de 'El mejor'. Y, desde ayer, fiel a su título, se suma el Glen Powell de 'The Running Man'. Entre marchas, persecuciones y huidas hacia adelante, asoma también un nombre común: el de Stephen King; y el de un síntoma: el de la distopía. Lo del autor de 'Doctor sueño' y su presencia en las pantallas es ya un vínculo abusivo que abarca cientos de producciones desde hace décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  2. 2

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  3. 3

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  4. 4

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz
  10. 10

    «Esto es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Corre, marginal, corre

Corre, marginal, corre