Empaste de amor

Reparto: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Sunny S. Walia. Género: Terror/Fantástico. Salas: Cinesa y Ocine.

Se mueve a través de un cine deudor ... de David Cronenberg pero cubierto por una capa de humor ácido, entre 'Inseparables' y 'Rabia'. Estamos ante una ópera prima madura, muy consciente de sus ideas claras y de sus limitaciones, en busca siempre de un equilibrio entre lo físico y lo sugerente. Pero la mejor baza de 'Together' radica en que insufla una atmósfera extraña que surge de un dominio del tono y la forma entre lo que puede ser ridículo, incluso cómico, y lo puramente inquietante.

Por un lado, entra a saco en el canon de los filmes de terror: personajes desorientados que tratan de buscar un nuevo camino; encuentros inesperados; surgimiento de lo sobrenatural en la espesura de la normalidad y señales inquietantes. Pero Michael Shanks, visto lo visto, es un listillo inteligente y con mucho cine dentro, que se permite agitar la realidad, tomar direcciones que juegan tanto al despiste como a la seducción y, a la vez, trazar un filme sobrio, aparente en sencillo, muy carnal y hasta provocador.

El cineasta debutante centra la atención, casi de manera absorbente, en una pareja inmersa en la duda, escéptica de su relación e incapaz de decirse su amor y de demostrar la verdadera dimensión de su relación. Además, combina sin que se rompa la baraja todos los subgéneros y variantes posibles que adopta el terror y el horror, desde lo folk y lo atávico al body horror, con notas góticas a pie de fotograma y lo más acusado, unas buenas dosis de repulsión no aptas para estómagos sensibles a la digestión abrupta. Perturbadora pero también finamente jocosa cuando quiere, discurre entre retorcidas vueltas de tuerca y una náusea nacida paradójicamente de conciliar lo dramático con lo fantástico. Un empaste de piel, besos y pesadillas que parece abrir un hueco en 'La sustancia' para convertir el deseo y el amor en un inevitable cuerpo a cuerpo. Y, más atractivo aún, sin dejar de mostrar claramente su vocación de delirio subyace en su apuesta una amarga y decadente reflexión sobre las relaciones personales y el conocimiento del otro.

La primera secuencia no solo es un preludio significativo, que el cineasta neófito muestra con audacia aún anticipando la atmósfera de lo que más tarde veremos. Le sirve también para sembrar una duda de aroma fantástico incrustado en el seno de la normalidad. 'Together' inquieta sin sustos, y deja una estela de pánico y hasta asco que provoca sonrisitas nerviosas y sospechas impregnadas en la mirada. Un extravío vampírico que muerde y se alimenta de los miedos que suponen el compromiso y la convivencia.