Alison Brie y Dave Franco.
Crítica 'Together'

Empaste de amor

Inquieta sin sustos y deja una estela de pánico y hasta asco. Un extravío vampírico que muerde y se alimenta de los miedos que suponen el compromiso y la convivencia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:43

Reparto: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Sunny S. Walia. Género: Terror/Fantástico. Salas: Cinesa y Ocine.

  • Película Together

  • Año 2025

  • Duración 102 min

  • País Australia

  • Dirección y guion Michael Shanks

  • Música Cornel Wilczek

  • Fotografía Germain McMicking

  • Reparto Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Sunny S. Walia

  • Género Terror/Fantástico

  • Salas Cinesa y Ocine

Se mueve a través de un cine deudor ... de David Cronenberg pero cubierto por una capa de humor ácido, entre 'Inseparables' y 'Rabia'. Estamos ante una ópera prima madura, muy consciente de sus ideas claras y de sus limitaciones, en busca siempre de un equilibrio entre lo físico y lo sugerente. Pero la mejor baza de 'Together' radica en que insufla una atmósfera extraña que surge de un dominio del tono y la forma entre lo que puede ser ridículo, incluso cómico, y lo puramente inquietante.

