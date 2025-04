Esgrima esteta

En escasas ocasiones una lección de estilo, una caligrafía cinematográfica madura y una potente narración se han aunado tras una ópera prima con tanta evidencia ... y rotundidad de talento. El de 'Los duelistas' y Ridley Scott es una excepción ejemplar.

Valoración Datos Año 1977

País Reino Unido

Dirección Ridley Scott

Guion Gerald Vaughan-Hughes

Reparto Keith Carradine, Harvey Keitel, Edward Fox, Albert Finney

Género Drama

Esgrima, duelo, muerte, honor y dignidad en el tiempo, con las guerras napoleónicas al fondo, enmarcan un debut con imágenes deslumbrantes, sólidos pasajes y una gran personalidad visual. Códigos y lenguaje de húsares, conflicto enquistado entre dos hombres y drama de época para un filme que no solo se atrevía con una adaptación de la obra de Joseph Conrad, sino que era una demostración excelente de construcción estética.

Lo cierto es que con este desembarco en la pantalla y las posteriores 'Alien' y 'Blade Runner' Ridley Scott ya se había ganado un lugar importante en la historia del cine. Influido por el 'Barry Lyndon' de Stanley Kubrick, adaptación de la obra de William M. Thackeray, estrenada apenas dos antes, el filme de Scott es también fruto de una elección magnífica de localizaciones, en su mayoría escenarios paisajísticos de la región francesa de Dordoña, pero exteriores no menos importantes en los Cairngorms de Escocia, o la secuencia final del castillo de Commarque, cuando aún no había sido restaurado. Es cierto que en lo audiovisual el cineasta británico no era un neófito. Cuando rodó el filme era un destacado veterano del mundo de la BBC, ensalzado por su dominio del lenguaje de la publicidad que ha impregnado en gran manera aristas estéticas, la búsqueda de nuevas dimensiones y la exploración visual de su trayectoria, aún más en el caso de su hermano Tony, ya fallecido. Filmes como 'Thelma y Louise', al margen de su gozosa empatía popular, se han visto mediatizados por imágenes publicitarias. Obsesiones y pasiones, por igual, no confundir, se interrelacionan en la trama de 'Los duelistas', extendida en quince años desde una supuesta ofensa y una dependencia obsesiva de lo moral. Keith Carradine y Harvey Keitel, inmersos en una enemistad eterna, son los bailarines de una puesta en escena detallista que el propio Scott prolonga en su metraje añadiendo escenas y tramas a la novela corta del autor de 'El corazón de las tinieblas'. Un filme hermoso cuya disputa casi anecdótica muta en retrato profundamente humano.