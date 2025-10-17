El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En 'Living', un burócrata (Bill Nighy) se enfrenta a una enfermedad terminal.

La Filmoteca acoge hoy la cuarta jornada de 'Cine y Enfermedad Avanzada'

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:50

«¿Cómo cambia la mirada cuando el tiempo se acorta? ¿Qué lugar ocupa el propósito personal cuando la muerte deja de ser una idea lejana?». Estas son algunas de las preguntas que recorrerán la IV Jornada de Cine y Enfermedad Avanzada, organizada por el Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) del Hospital Santa Clotilde, que hoy, viernes, lleva a la Filmoteca Mario Camus debate y cine. Un acto que dará comienzo a las 19.30 horas con entrada gratuita.

La propuesta tendrá como eje la película 'Living' (2022), dirigida por Oliver Hermanus y con guion del Nobel Kazuo Ishiguro, que reinterpreta el clásico 'Vivir' de Akira Kurosawa para hablar de lo esencial: «Cómo vivir plenamente cuando el final se hace visible». Tras la proyección, se celebrará un coloquio bajo el epígrafe 'Reflexiones sobre el final de la vida'. En él participarán profesionales del EAPS del Hospital Santa Clotilde, programa impulsado por la Fundación 'La Caixa'. El EAPS del Hospital Santa Clotilde está formado por «profesionales especializados que ofrecen intervención psicológica, social y espiritual». Las cifras reflejan, desde 2008, más de 6.500 pacientes atendidos y más de 7.300 familiares. En la mesa redonda, con la presentación de Fernando Pérez Soto, responsable de comunicación del HSC, participarán Joaquín Landeras, psicólogo clínico y psicooncólogo; Ana Julia Daroca, psicóloga clínica; Sergio Saiz Pérez, psicólogo general sanitario; Walter E. Acuña Estela, profesional de espiritualidad y Rosa Fombellida, trabajadora social, coordinadora del EAPS y de voluntariado. La velada será moderada por el redactor jefe de El Diario Montañés y crítico Guillermo Balbona.

